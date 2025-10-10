السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب هولندا يرفض الانتقادات رغم الأداء غير الملهم!

مدرب هولندا يرفض الانتقادات رغم الأداء غير الملهم!
10 أكتوبر 2025 12:06

 
أمستردام (رويترز)

أخبار ذات صلة
منتخب أيرلندا الشمالية يكتب التاريخ على أرضه
«تحقيق الفيفا» يهدد بالحرمان من التأهل إلى مونديال 2026


توقعت هولندا المزيد من الانتقادات، بعد فوز غير مقنع 4-صفر خارج أرضها على مالطا في تصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم، لكن المدرب رونالد كومان بدا قانعاً بعد الاقتراب خطوة أخرى من التأهل للنهائيات العام المقبل.
وتحسّر نقاد وصحف بعد المباراة خارج الديار على الأداء غير الملهم من المنتخب الهولندي، الذي عزز صدارته للمجموعة السابعة بفارق ثلاث نقاط عن بولندا وفنلندا قبل ثلاث مباريات على نهاية التصفيات، ولكن كومان قال إنه لا يوجد ما يدعو للانتقاد.
وقال للصحفيين في إشارة إلى تمريرة القائد فيرجيل فان دايك إلى الخلف التي كادت تكلّف فريقه هدفاً مبكراً «فزنا 4-صفر وهذا أمر جيد، لم أشعر بالإحباط، لكن كان بوسعنا القيام بالأمور بشكل أفضل، أعتقد أننا بدأنا المباراة جيداً على الرغم من أننا أهدينا فرصة لمالطا في الدقائق الأولى، لعب يورن تيمبر بشكل جيد للغاية في بناء الهجمة، بعد ذلك، كان يجب أن نجد حلولاً أسرع، لأنهم بدأوا في الضغط بشكل كبير، ثم انخفضت وتيرة اللعب، لكننا بذلنا أقصى ما في وسعنا حتى النهاية، كان هناك الكثير من الأشياء الجيدة، لذلك أنا لا أعير اهتماماً كبيراً لما تعتقده أنت».
ووجه كومان سؤالاً للمراسل قائلاً: «من حقك أن تنظر للمباراة بشكل نقدي، قد يكون رأيي مختلفاً، أليس كذلك؟».
وسُئل فان دايك عما إذا كان قد استمتع بخوض مباراة لم يكن لدى منتخب هولندا الكثير ليكسبه، باستثناء النقاط، والكثير ليخسره إذا تعثر أمام منافس يحتل المركز 166 في التصنيف العالمي.
وأجاب «كانت مباراة ضمن الأجندة الدولية وقمنا بواجبنا، لم يكن من السهل تقديم مباراة جميلة في ظل هذه الكثافة الدفاعية، حاولنا وحققنا المطلوب وهذا هو أهم شيء. فزنا، والآن إلى المباراة التالية».
ويلتقي المنتخب الهولندي، الذي يملك 13 نقطة من خمس مباريات، مع منتخب فنلندا الذي يملك 10 نقاط من ست مباريات في أمستردام يوم الأحد.

تصفيات كأس العالم
هولندا
مالطا
رونالد كومان
فيرجيل فان دايك
فنلندا
