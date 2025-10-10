السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بيكفورد يدخل التاريخ في إنجلترا

بيكفورد يدخل التاريخ في إنجلترا
10 أكتوبر 2025 12:16

 
علي معالي (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة
«نقطة خلاف» بين روني وجيرارد!
رابطة المشجعين في إنجلترا ترد على انتقادات توخيل


بعد فوز إنجلترا على ويلز 3-0، في مباراة ودية دولية على استاد ويمبلي، أصبح جوردان بيكفورد أول حارس في تاريخ إنجلترا يحافظ على نظافة شباكه في 8 مباريات متتالية، آخر مرة استقبل فيها هدفاً في الخسارة 2-1 أمام اليونان في دوري الأمم قبل عام.
في يونيو، خسرت إنجلترا أمام السنغال 1-3 على أرضها، في ذلك الوقت، جلس بيكفورد حارس إيفرتون، على مقاعد البدلاء، وفي المباراة الودية أمام ويلز، شارك بيكفورد، واتخذ المدرب توماس توخيل قراراً جريئاً بعدم إعطاء الفرصة لبدء أي لاعب من تشيلسي أو ليفربول أو مانشستر يونايتد، هذا شيء لم يحدث أبداً في إنجلترا على مدار 33 عاماً الماضية.
مع مجموعة من اللاعبين الشباب الذين لديهم الرغبة في الظهور والتألق، حسم «الأسود الثلاثة» المباراة بـ3 أهداف بعد 20 دقيقة، وهي المرة الأولى التي تفعل فيها إنجلترا ذلك منذ المباراة أمام يوغوسلافيا عام 1987.
 

إنجلترا
منتخب إنجلترا
ويلز
ليفربول
مانشستر يونايتد
تشيلسي
إيفرتون
جوردان بيكفورد
آخر الأخبار
«دو» تدعم الجيل القادم من المبتكرين في الإمارات خلال «إكسباند نورث ستار 2025»
اقتصاد
«دو» تدعم الجيل القادم من المبتكرين في الإمارات خلال «إكسباند نورث ستار 2025»
اليوم 14:38
منتخب أيرلندا الشمالية يكتب التاريخ على أرضه
الرياضة
منتخب أيرلندا الشمالية يكتب التاريخ على أرضه
اليوم 14:37
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
الرياضة
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
اليوم 14:30
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
علوم الدار
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
اليوم 13:59
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
الرياضة
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
اليوم 13:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©