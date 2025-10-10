بيكفورد يدخل التاريخ في إنجلترا



علي معالي (أبوظبي)



بعد فوز إنجلترا على ويلز 3-0، في مباراة ودية دولية على استاد ويمبلي، أصبح جوردان بيكفورد أول حارس في تاريخ إنجلترا يحافظ على نظافة شباكه في 8 مباريات متتالية، آخر مرة استقبل فيها هدفاً في الخسارة 2-1 أمام اليونان في دوري الأمم قبل عام.

في يونيو، خسرت إنجلترا أمام السنغال 1-3 على أرضها، في ذلك الوقت، جلس بيكفورد حارس إيفرتون، على مقاعد البدلاء، وفي المباراة الودية أمام ويلز، شارك بيكفورد، واتخذ المدرب توماس توخيل قراراً جريئاً بعدم إعطاء الفرصة لبدء أي لاعب من تشيلسي أو ليفربول أو مانشستر يونايتد، هذا شيء لم يحدث أبداً في إنجلترا على مدار 33 عاماً الماضية.

مع مجموعة من اللاعبين الشباب الذين لديهم الرغبة في الظهور والتألق، حسم «الأسود الثلاثة» المباراة بـ3 أهداف بعد 20 دقيقة، وهي المرة الأولى التي تفعل فيها إنجلترا ذلك منذ المباراة أمام يوغوسلافيا عام 1987.

