الرياضة

مبابي يقترب من الإنجاز التاريخي مع «الديوك الفرنسية»

مبابي يقترب من الإنجاز التاريخي مع «الديوك الفرنسية»
10 أكتوبر 2025 12:48

معتز الشامي (أبوظبي)

يقترب كيليان مبابي من كتابة فصل جديد في تاريخ كرة القدم الفرنسية، حيث يقف قائد منتخب فرنسا على بعد 5 أهداف فقط من معادلة الرقم القياسي للهداف التاريخي لمنتخب فرنسا أوليفييه جيرو برصيد 57 هدفاً، والذي سجله قبل اعتزاله اللعب الدولي عام 2024. وتواجه فرنسا أذربيجان في ملعب «بارك دي برانس»، اليوم الجمعة، وهو الملعب الأمثل لمبابي للاقتراب من الرقم القياسي، أو حتى تحطيمه، إذا تكرر التاريخ، لتصبح الجمعة ليلة لا تنسى، حيث سبق لفرنسا أن فازت في آخر مرة التقى فيها الفريقان عام 1995 بنتيجة كاسحة 10-0. وتتصدر فرنسا المجموعة الرابعة ب 6 نقاط بعد انتصاراتها في التصفيات على أوكرانيا (2-0) وأيسلندا (2-1) خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، ولم يكن أداء فريق ديدييه ديشامب في أفضل صورة خلال المباراتين، لكن مبابي نجح في التسجيل في كلتيهما ليصل إلى 52 هدفاً دولياً. ويتأخر مهاجم ريال مدريد بخمسة أهداف عن الرقم القياسي، الذي حققه جيرو مع منتخب فرنسا، والذي بلغ 57 هدفاً، رغم أنه شارك في 48 مباراة أقل مع منتخب فرنسا مقارنة بزميله المهاجم السابق. ولا يشك مبابي في قدرته على تحطيم الرقم القياسي لعدد أهداف أوليفييه جيرو مع منتخب فرنسا، ربما في مباراة الجمعة ضد أذربيجان، لكنه يركز بشكل أكبر على مساعدة فريقه في التأهل لكأس العالم. وقال قائد المنتخب مبتسما في المؤتمر الصحفي للمباراة: «لا أكسر أي محظور بالقول إنني قادر على التسجيل ضد أي فريق. لكن الأهم هو الفوز ومساعدة الفريق على التأهل لكأس العالم» وأضاف «أعتقد أنني سأكسر الرقم، لكن متى، لا أعلم. ربما غداً، من يدري؟ ربما سيستغرق الأمر وقتاً أطول. إنه أمر طبيعي. سيحدث، وسأكون سعيداً عندما يحدث، وسأمضي قدماً بعد ذلك». ويبلغ متوسط أهداف مبابي مع المنتخب الفرنسي هدفاً واحداً تقريباً في المباراة الواحدة، كما سجل نجم ريال مدريد الحالي في جميع المسابقات الكبرى تقريباً.
     

 

