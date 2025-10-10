«الإمارات للدرّاجات» يتصدر تصنيف الاتحاد الدولي للعام الثالث على التوالي



أبوظبي (وام)



تصدّر فريق الإمارات «إكس آر جي» للدرّاجات الهوائية تصنيف الاتحاد الدولي للدرّاجات، كأفضل فريق في العالم للعام الثالث على التوالي، بعد الإنجازات التي حققها خلال الفترة الماضية، والتي بلغت 91 انتصاراً حتى الآن وقبل المحطة الأخيرة من ختام الموسم الحالي للفريق، كما تصدّر لاعبه السلوفيني تادي بوجاتشار تصنيف الاتحاد الدولي بـ11480 نقطة.

وذكر الفريق في بيان له، أنه سيشارك غداً في سباق لومبارديا بإيطاليا، والذي يمتدّ لمسافة 241 كيلومتراً من كومو إلى بيرغامو، ليختتم بعدها موسمه الحالي.

من جانبه، حقق إيزاك ديل تورو درّاج فريق الإمارات إكس آر جي فوزه الخامس عشر هذا العام، بعد تتويجه بسباق جران بيمونتي بإيطاليا، إذ انفرد بالصدارة قبل 17.6 كيلومتر من خط النهاية، وتمكّن من الحفاظ على تقدمه حتى اللحظة الأخيرة.

