السبت 11 أكتوبر 2025
الرياضة

«رفعات القوة» يشارك بـ10 لاعبين في بطولة العالم البارالمبية

«رفعات القوة» يشارك بـ10 لاعبين في بطولة العالم البارالمبية
10 أكتوبر 2025 14:30

 
دبي (وام)

يشارك منتخب رفعات القوة لأصحاب الهمم في بطولة العالم، التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة من 11 إلى 18 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 540 لاعباً ولاعبة من 70 دولة.
ويمثل المنتخب الوطني في البطولة 10 من أبرز لاعبيه، هم محمد خميس خلف، وموزة الزيودي، وهيفاء النقبي، وسيف الزعابي، ومحمد الدرمكي، وراشد حسن، وفهد محمد، وعلي البلوشي، وعبدالله النقبي، وأحمد البلوشي، تحت إشراف اللجنة البارالمبية الوطنية.
وأكد ذيبان المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، أن المشاركة في البطولة التي تحظى بمشاركة واسعة من أبرز لاعبي العالم، تأتي ضمن خطة إعداد طويلة المدى تسبق الاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها دورة الألعاب البارالمبية «لوس أنجلوس 2028»، مشيراً إلى أن البطولة تمثل محطة تأهيلية مهمة نحو هذه الدورة، وفرصة لاكتساب مزيد من الخبرة والاحتكاك الدولي.
وأشاد بالدعم الكبير الذي تحظى به البعثة من القيادة الرشيدة واللجنة البارالمبية الوطنية لتوفير أفضل بيئة تنافسية تمكّن الأبطال من رفع علم الدولة عالياً في المحافل العالمية.

