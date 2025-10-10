أبوظبي تستضيف الملتقى الآسيوي لتأهيل الهجانة والهجانات لـ«الألعاب الآسيوية»



أبوظبي (وام)



أعلن اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، استضافة الملتقى التدريبي الآسيوي للهجن، لتأهيل 27 مشاركاً ومشاركة للفئة العمرية من 15 إلى 18 عاماً، وإجراء امتحان تحديد المستوى بإشراف الاتحاد الآسيوي للهجن.

وأكد الاتحاد، أهمية الملتقى استعداداً لمنافسات الهجن في دورة الألعاب الآسيوية «البحرين 2025»، والمقررة في 27 أكتوبر الجاري.

وتنطلق الفعاليات التدريبية من 10 أكتوبر وتستمر حتى الامتحان الختامي في 22 أكتوبر الجاري، بمتابعة محمد عبدالله بن عاضد المهيري، مدير الملتقى.

وأكد عبدالله مبارك المهيري، رئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الهجن، أن الملتقى يأتي ضمن استراتيجية الاتحاد لتطوير مهارات الهجانة والهجانات في القارة الآسيوية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في التدريب والتأهيل، بمشاركة نخبة من المدربين المتخصصين من اتحاد الإمارات للهجن.

وأوضح أن استضافة هذا الحدث في أبوظبي يجسّد الدور الريادي، الذي تضطلع به الإمارات في تطوير رياضة الهجن، مشيداً بالدعم الكبير من معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، وحرصه المستمر على تمكين الكوادر الآسيوية الشابة.