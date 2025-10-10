السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الطلياني للاعبي الأبيض: العبوا بثقة وقاتلوا من أجل حلم الإمارات

الطلياني للاعبي الأبيض: العبوا بثقة وقاتلوا من أجل حلم الإمارات
10 أكتوبر 2025 15:01

معتز الشامي (أبوظبي)

منتخب أيرلندا الشمالية يكتب التاريخ على أرضه
«تحقيق الفيفا» يهدد بالحرمان من التأهل إلى مونديال 2026

أكد عدنان الطلياني، أسطورة الكرة الإماراتية وأحد رموز «جيل مونديال 1990»، أن الثقة في النفس والروح القتالية هما السلاح الأهم لمنتخبنا في مواجهة عُمان مساء اليوم، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
ويفتتح منتخبنا مشواره في المرحلة الرابعة المؤهلة للمونديال بمواجهة مصيرية أمام عمان عند التاسعة والربع مساء اليوم بتوقيت الإمارات.
وأكد الطلياني في تصريحات خاصة، أن الثقة في النفس هي مفتاح الفوز، مؤكداً أن منتخبنا يمتلك عناصر قوية لديها مهارة فردية عالية، وقادرة على صناعة الفارق متى ما حضرت الشخصية والرغبة في الانتصار.
وأضاف:«في مثل هذه المباريات لا يكون التكتيك وحده العامل الحاسم، بل روح اللاعبين، وتمسكهم بتحقيق حلم اللعب في المونديال، وهو شرف لا يُضاهى، لأن من يشارك في كأس العالم يعيش ذلك الشعور طيلة حياته».
وشدد نجم المنتخب السابق على أهمية الهدوء وعدم التسرع أمام المرمى، موضحاً أن البدايات القوية تصنع الفارق، ناصحاً اللاعبين بضرورة التحلي بالثقة والهدوء، وأن يفرضوا شخصيتهم منذ الدقائق الأولى، سواء أمام عمان الليلة أو في لقاء قطر، مع السعي للمبادرة بالتسجيل، لأن الانتظار قد يفتح الباب لسيناريوهات معقدة، ومن يريد التأهل عليه أن يلعب بدوافع الفوز فقط».
وتابع: «جماهيرنا دائماً كانت السند، ونحن نثق في حضورها ودعمها، واللاعبون يعرفون أنهم يحملون مسؤولية إسعاد الشارع الرياضي».
واختتم الطلياني تصريحاته برسالة تحفيزية للاعبين قائلاً: «أنتم لا تحتاجون توصية، فقط ثقوا بأنفسكم، والعبوا من أجل الإمارات، فالوطن يستحق أن يقاتل الجميع تحت رايته، لذلك عليكم أن تقاتلوا لرفع راية الوطن في محفل بقيمة كأس العالم، وكلنا خلفكم ومعكم في المدرجات».

عدنان الطلياني
تصفيات كأس العالم
الأبيض
آخر الأخبار
«دو» تدعم الجيل القادم من المبتكرين في الإمارات خلال «إكسباند نورث ستار 2025»
اقتصاد
«دو» تدعم الجيل القادم من المبتكرين في الإمارات خلال «إكسباند نورث ستار 2025»
اليوم 14:38
منتخب أيرلندا الشمالية يكتب التاريخ على أرضه
الرياضة
منتخب أيرلندا الشمالية يكتب التاريخ على أرضه
اليوم 14:37
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
الرياضة
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
اليوم 14:30
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
علوم الدار
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
اليوم 13:59
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
الرياضة
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
اليوم 13:58
