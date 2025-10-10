الطلياني للاعبي الأبيض: العبوا بثقة وقاتلوا من أجل حلم الإمارات

معتز الشامي (أبوظبي)

أكد عدنان الطلياني، أسطورة الكرة الإماراتية وأحد رموز «جيل مونديال 1990»، أن الثقة في النفس والروح القتالية هما السلاح الأهم لمنتخبنا في مواجهة عُمان مساء اليوم، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويفتتح منتخبنا مشواره في المرحلة الرابعة المؤهلة للمونديال بمواجهة مصيرية أمام عمان عند التاسعة والربع مساء اليوم بتوقيت الإمارات.

وأكد الطلياني في تصريحات خاصة، أن الثقة في النفس هي مفتاح الفوز، مؤكداً أن منتخبنا يمتلك عناصر قوية لديها مهارة فردية عالية، وقادرة على صناعة الفارق متى ما حضرت الشخصية والرغبة في الانتصار.

وأضاف:«في مثل هذه المباريات لا يكون التكتيك وحده العامل الحاسم، بل روح اللاعبين، وتمسكهم بتحقيق حلم اللعب في المونديال، وهو شرف لا يُضاهى، لأن من يشارك في كأس العالم يعيش ذلك الشعور طيلة حياته».

وشدد نجم المنتخب السابق على أهمية الهدوء وعدم التسرع أمام المرمى، موضحاً أن البدايات القوية تصنع الفارق، ناصحاً اللاعبين بضرورة التحلي بالثقة والهدوء، وأن يفرضوا شخصيتهم منذ الدقائق الأولى، سواء أمام عمان الليلة أو في لقاء قطر، مع السعي للمبادرة بالتسجيل، لأن الانتظار قد يفتح الباب لسيناريوهات معقدة، ومن يريد التأهل عليه أن يلعب بدوافع الفوز فقط».

وتابع: «جماهيرنا دائماً كانت السند، ونحن نثق في حضورها ودعمها، واللاعبون يعرفون أنهم يحملون مسؤولية إسعاد الشارع الرياضي».

واختتم الطلياني تصريحاته برسالة تحفيزية للاعبين قائلاً: «أنتم لا تحتاجون توصية، فقط ثقوا بأنفسكم، والعبوا من أجل الإمارات، فالوطن يستحق أن يقاتل الجميع تحت رايته، لذلك عليكم أن تقاتلوا لرفع راية الوطن في محفل بقيمة كأس العالم، وكلنا خلفكم ومعكم في المدرجات».