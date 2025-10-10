السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«درّاجات الإمارات» تواصل السيطرة بذهبيتين جديدتين في البطولة العربية

«درّاجات الإمارات» تواصل السيطرة بذهبيتين جديدتين في البطولة العربية
10 أكتوبر 2025 15:43

 
الشارقة (الاتحاد)

واصلت «درّاجات الإمارات» تألقها اللافت في البطولة العربية على الطريق، المقامة حالياً في محافظة السليمانية بالعراق، بعدما أضاف منتخبا الكبار والناشئين ميداليتين ذهبيتين جديدتين إلى رصيد المنتخب، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 8 ميداليات، منها 6 ذهبيات وبرونزيتان حتى الآن.
وكان منتخب الشباب استهل المشاركة بحصد 6 ميداليات «4 ذهبيات وبرونزيتين»، في سباقات الفردي وفرق ضد الساعة، قبل أن ينجح منتخبا الكبار والناشئين في تعزيز الغلة بذهبيتين جديدتين في سباقات الفرق ضد الساعة.
وأحرز منتخب الكبار، المكوّن من أحمد يوسف المنصوري، وعبدالله جاسم العلي، وعبدالعزيز المنصوري، وراشد البلوشي، الميدالية الذهبية عن جدارة واستحقاق بعد أداء قوي وتجانس متميز بين الدراجين طوال مسافة السباق البالغة 48 كيلومتراً، متفوقين على العراق وسوريا اللذين جاءا في المركزين الثاني والثالث.
وواصل منتخب الناشئين تألقه بحصد الميدالية الذهبية الثانية للإمارات، في السباق الذي امتدّ لمسافة 28 كيلومتراً، متقدماً على البحرين وقطر.
وشهدت السباقات حضور ومتابعة الدكتور ياسر الدوخي، رئيس الاتحاد العربي للدرّاجات، الذي أشاد بالمستوى الفني العالي والمشاركة الواسعة من المنتخبات العربية، مؤكداً أن البطولة تمثل محطة مهمة لتطوير رياضة الدراجات وتعزيز روح التنافس بين الأشقاء العرب.
وتستمر البطولة إلى 13 أكتوبر الجاري بمشاركة تسعة منتخبات هي الإمارات، العراق، البحرين، قطر، الأردن، لبنان، سوريا، فلسطين، وليبيا، وتشمل المنافسات فئات الكبار والشباب والناشئين، إضافة إلى سباقات أصحاب الهمم.

