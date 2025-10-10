الإمارات تستضيف الجولة العالمية للاتحاد الدولي للرياضات الشراعية



أبوظبي (الاتحاد)



بشراكة بين مجموعة الدار، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومجموعة موانئ أبوظبي، تُعقد الجولة العالمية للاتحاد الدولي للرياضات الشراعية التي تتضمن بطولة العالم للتزلج الشراعي – فئة القفز الهوائي والاستعراض الحر، فعالياتها للمرة الأولى في الإمارات، من 25 أكتوبر الجاري إلى 2 نوفمبر المقبل في جزيرة فاهد في أبوظبي، ما يعكس المكانة الرائدة لأبوظبي وجهة عالمية للرياضة والمغامرة والسياحة الترفيهية.

تُقام البطولة على شواطئ جزيرة فاهد، لتكون إضافة نوعية إلى الأجندة الرياضية العالمية في أبوظبي، ما يعزِّز مكانة الإمارة مركزاً للتميُّز الرياضي، وتواصل أبوظبي تعزيز سمعتها مدينة مضيفة رائدة على الساحة الدولية، مستقطبة نخبة الفعاليات العالمية التي تشمل سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1» في أبوظبي، ومباريات دوري كرة السلة الأميركي في أبوظبي، وبطولات الفنون القتالية المختلطة «يو إف سي»، وبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس.

وتُشكِّل البطولة ذروة فعاليات «مهرجان جزيرة فاهد للرياضات المائية» الممتد من 25 أكتوبر إلى 2 نوفمبر، حيث تستضيف الجزيرة نخبةً من المنافسات العالمية، في مقدمتها الجولة الختامية من السلسلة الدولية لرياضة الوينج فويل، إلى جانب المواجهات الحاسمة على ألقاب الجولة العالمية لرياضة السيرف فويل.

ويتوقع أن يستقبل المهرجان أكثر من 30000 مشارك على شواطئ جزيرة فاهد، ويقدِّم برنامجاً عاماً متنوّعاً يستهدف المجتمع المحلي والزوّار الدوليين، حيث يتضمَّن ورشاً تدريبية في الرياضات المائية يقدِّمها نخبة من الأبطال العالميين، وقرية رياضية تفاعلية تُتيح التواصل والإلهام، إلى جانب مجموعة مختارة من منافذ المأكولات والمشروبات والتجزئة المحلية، وبرنامج متكامل من العروض الحية والأنشطة الترفيهية العائلية على مدى الأسبوع.

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «تسعدنا استضافة الجولة العالمية للاتحاد الدولي للرياضات الشراعية للمرة الأولى في الإمارات في جزيرة فاهد، والتي تمثِّل إضافة نوعية لأجندة الفعاليات الرياضية العالمية في أبوظبي، وتؤكِّد مكانة الإمارة وجهة رائدة للرياضات المائية والمغامرات العالمية».

وأضاف: «من خلال هذه البطولة، نواصل تعزيز أهداف مجلس أبوظبي الرياضي في دعم الرياضة على المستويات كافة، وإتاحة الفرص للرياضيين المحترفين والهواة لاكتشاف مواهبهم والتنافس ضمن بيئة عالمية المستوى، ويأتي هذا الحدث ضمن استراتيجية المجلس لتعزيز التفاعل المجتمعي مع الرياضة، ورفع مستوى المشاركة، وترسيخ سمعة أبوظبي مدينة حيوية تجمع بين الرياضة والترفيه والسياحة المتميزة».

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: «نجحت أبوظبي في ترسيخ مكانتها مركزاً رياضياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط، ونفخر في الدار بدورنا المحوري في تعزيز حضور الإمارة على الساحة الرياضية العالمية؛ فمن خلال مشاريع رائدة مثل جزيرة فاهد، نُعيد رسم ملامح سواحل العاصمة عبر وجهات ومنشآت عالمية المستوى، تمنح المقيمين والزوّار تجارب استثنائية تجسِّد أسلوب الحياة العصري في أبوظبي، وتُمثِّل استضافة أول نسخة من الجولة العالمية للاتحاد الدولي للرياضات الشراعية في الإمارات، وتحديداً في جزيرة فاهد، نموذجاً ملهماً لقوة الشراكات في توسيع أثر الرياضة، بما يتجاوز المنافسات، ليشمل تعزيز السياحة، وإلهام المجتمعات، وترسيخ مكانة أبوظبي واحدة من أكثر مدن العالم حيوية وجاذبية للعيش والاستثمار والاستكشاف».

ويشهد المهرجان مشاركة نخبة نجوم الرياضات المائية على مستوى العالم، حيث يخوض هوجو ويجلزورث من نيوزيلندا وفين فلوجل من ألمانيا منافسات القفز الهوائي، بجانب ماكسيم شابلو من سويسرا وبرونا كاجيا من البرازيل، ضمن منافسات الاستعراض الحر.

ويشهد المهرجان حضور عدد من أبرز أبطال رياضة الـ«وينج فويل»، ومنهم نيا سواردياز من إسبانيا وفرانشيسكو كابوتزو من إيطاليا، إضافة إلى مشاركين مشهورين، منهم لورينزو كاساتي من إيطاليا وشارل بروديل من فرنسا.

وتتمتَّع جزيرة فاهد بموقع استراتيجي بين جزيرة ياس وجزيرة السعديات، وهي أول جزيرة في العالم تحصل على شهادة فيتويل، حيث تمتد على واجهة بحرية بطول 11 كيلومتراً، وتضمُّ 4.6 كيلومتر من الشواطئ الخلابة، إضافة إلى ممشى واجهة بحرية يمتد كيلومترين.

وصُمِّمَت الجزيرة برؤية ترتكز على أساليب نمط الحياة النشط والاستدامة، لتضع معياراً جديداً للتطوير العمراني القائم على الطبيعة وأساليب الحياة المتوازنة.

ويُعَدُّ «مهرجان جزيرة فاهد للرياضات المائية» حدثاً رياضياً مصنَّفاً ضمن الفعاليات الرسمية المعتمَدة لدى الاتحاد الدولي للملاحة الشراعية، ويحظى برعاية ودعم اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، إلى جانب عدد من الشركاء الاستراتيجيين، من بينهم المسعود، ولينك فيفا، وكابيتال دوت كوم، ونيرفانا.