السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«زوارق الإمارات» تتصدر التجارب الحرة في «جولة زينزهو»

«زوارق الإمارات» تتصدر التجارب الحرة في «جولة زينزهو»
10 أكتوبر 2025 17:27

 
زينزهو (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"


أنهت زوارق الإمارات التجارب الحرة استعداداً للجولة الثالثة من بطولة العالم لـ «الفورمولا-1» للزوارق السريعة، التي تستضيفها مدينة زينزهو الصينية، بمشاركة نخبة من أبرز المتسابقين العالميين، وسط مؤشرات إيجابية تعزز جاهزية الفرق الإماراتية، قبل انطلاق المنافسات الرسمية يوم السبت بسباق السرعة.
وشهدت التجارب الحرة تألقاً لافتاً لزوارق الإمارات، حيث تصدر راستي وايت من فريق الشارقة الترتيب العام للاختبار الحر الثالث بزمن قدره 45:753 ثانية، فيما حل فريق الفيكتوري في المركزين الثاني والثالث عن طريق المتسابقين شون تورنتي على متن الزورق «فيكتوري 4» بزمن 45:848 ثانية، وأليك ويكستروم على متن «فيكتوري 3» بزمن 46:004 ثانية.
وجاءت النتائج امتداداً للأداء التصاعدي للفرق الإماراتية في التجارب السابقة، حيث تصدر راستي وايت أيضاً الاختبار الحر الثاني، وتبعه ويكستروم في المركز الثاني وتورنتي ثالثاً، بينما جاء إريك ستارك رابعاً على متن زورق «أبوظبي 6»، بعد أن كان ثانياً في الاختبار الأول الذي شهد حلول وايت ثانياً والزورق السويدي ثالثاً.
ومن المقرر أن تنطلق اليوم منافسات سباق السرعة «السبرينت»، الذي يُعد حاسماً في تحديد مواقع الانطلاق للسباق الرئيسي يوم الأحد، إضافة إلى أهميته في حساب النقاط ضمن الترتيب العام للمتسابقين والفرق في الموسم الحالي.
ويتصدر فريق الفيكتوري الترتيب العام لبطولة العالم برصيد 71 نقطة، يليه فريق الشارقة بـ69 نقطة، ثم فريق السويد بـ64 نقطة، فيما يحتل فريق أبوظبي المركز الرابع برصيد 31 نقطة.
وأعرب محمد عبدالله حارب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، عن ثقته في قدرة فريق الفيكتوري على مواصلة الأداء القوي خلال المنافسات الرسمية، مؤكداً أن التجارب الحرة أبرزت جاهزية المتسابقين شون تورنتي وأليك ويكستروم، إلى جانب الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق الفني.
وقال «نأمل أن يواصل المتسابقون نفس الأداء في سباق السرعة والسباق الرئيسي، للحفاظ على موقع الفريق في صدارة الترتيب والمنافسة على ألقاب الموسم في فئتي الفردي والفرق».

الإمارات
زوارق الإمارات
الزوارق
الزوارق السريعة
الصين
زوارق أبوظبي
فيكتوري تيم
الشارقة
آخر الأخبار
«دو» تدعم الجيل القادم من المبتكرين في الإمارات خلال «إكسباند نورث ستار 2025»
اقتصاد
«دو» تدعم الجيل القادم من المبتكرين في الإمارات خلال «إكسباند نورث ستار 2025»
اليوم 14:38
منتخب أيرلندا الشمالية يكتب التاريخ على أرضه
الرياضة
منتخب أيرلندا الشمالية يكتب التاريخ على أرضه
اليوم 14:37
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
الرياضة
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
اليوم 14:30
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
علوم الدار
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
اليوم 13:59
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
الرياضة
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
اليوم 13:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©