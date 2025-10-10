اليابان تفرض التعادل القاتل على باراجواي



أوساكا ( (أ ف ب)



فرضت اليابان تعادلاً قاتلاً في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني على باراجواي 2-2 ودياً، ضمن استعدادات المنتخبين لمونديال 2026 لكرة القدم.

وسجل البديل أياسي أويدا هدف الفوز برأسية قاتلة (90+4) على ملعب سويتا سيتي في أوساكا.

وكان لاعب نيوكاسل الإنجليزي السابق وأتالانتا يونايتد الأميركي الحالي ميجيل ألميرون افتتح التسجيل لباراجواي (20)، قبل أن يدرك منتخب «الساموراي» التعادل عبر كوكي أوجاوا من تسديدة قوية تصدى لها حارس المرمى روبرتو فرنانديس لكنها عادت لتسقط خلف خط المرمى (26).

وتقدمت باراجواي مجدداً بفضل رأسية لاعب برايتون دييجو جوميس في الشوط الثاني بعد تمريرة من خوان كاسيريس (64)، قبل أن تكون كلمة الفصل لأويدا الذي كان دخل في الدقيقة 89 بتسجيله هدف التعادل.

وحجزت باراجواي مقعدها إلى العرس الكروي العام المقبل باحتلالها للمركز السادس الأخير المؤهل مباشرة في تصفيات أميركا الجنوبية.

وتسافر باراجواي إلى سيول لمواجهة كوريا الجنوبية في مباراة ودية أخرى، بينما تلتقي اليابان مع البرازيل في طوكيو في اليوم نفسه.

وغاب عن صفوف المنتخب الياباني العديد من كوادره للاصابة، أبرزهم جناح برايتون كاورو ميتوما ولاعب خط وسط ليفربول واتارو إندو.