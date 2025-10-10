السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

اليابان تفرض التعادل القاتل على باراجواي

اليابان تفرض التعادل القاتل على باراجواي
10 أكتوبر 2025 17:30

 
أوساكا ( (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
رواية رونالدو و«الأساطير السبعة».. تعرّف على التفاصيل
بعد تأهل «الفراعنة» إلى كأس العالم.. صلاح في راحة!


فرضت اليابان تعادلاً قاتلاً في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني على باراجواي 2-2 ودياً، ضمن استعدادات المنتخبين لمونديال 2026 لكرة القدم.
وسجل البديل أياسي أويدا هدف الفوز برأسية قاتلة (90+4) على ملعب سويتا سيتي في أوساكا.
وكان لاعب نيوكاسل الإنجليزي السابق وأتالانتا يونايتد الأميركي الحالي ميجيل ألميرون افتتح التسجيل لباراجواي (20)، قبل أن يدرك منتخب «الساموراي» التعادل عبر كوكي أوجاوا من تسديدة قوية تصدى لها حارس المرمى روبرتو فرنانديس لكنها عادت لتسقط خلف خط المرمى (26).
وتقدمت باراجواي مجدداً بفضل رأسية لاعب برايتون دييجو جوميس في الشوط الثاني بعد تمريرة من خوان كاسيريس (64)، قبل أن تكون كلمة الفصل لأويدا الذي كان دخل في الدقيقة 89 بتسجيله هدف التعادل.
وحجزت باراجواي مقعدها إلى العرس الكروي العام المقبل باحتلالها للمركز السادس الأخير المؤهل مباشرة في تصفيات أميركا الجنوبية.
وتسافر باراجواي إلى سيول لمواجهة كوريا الجنوبية في مباراة ودية أخرى، بينما تلتقي اليابان مع البرازيل في طوكيو في اليوم نفسه.
وغاب عن صفوف المنتخب الياباني العديد من كوادره للاصابة، أبرزهم جناح برايتون كاورو ميتوما ولاعب خط وسط ليفربول واتارو إندو.

كأس العالم
اليابان
باراجواي
أوساكا
آخر الأخبار
«دو» تدعم الجيل القادم من المبتكرين في الإمارات خلال «إكسباند نورث ستار 2025»
اقتصاد
«دو» تدعم الجيل القادم من المبتكرين في الإمارات خلال «إكسباند نورث ستار 2025»
اليوم 14:38
منتخب أيرلندا الشمالية يكتب التاريخ على أرضه
الرياضة
منتخب أيرلندا الشمالية يكتب التاريخ على أرضه
اليوم 14:37
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
الرياضة
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
اليوم 14:30
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
علوم الدار
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
اليوم 13:59
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
الرياضة
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
اليوم 13:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©