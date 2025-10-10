منتخبنا يفرض سيطرته في «المواجهات العربية» بـ«التصفيات المونديالية»



معتز الشامي (أبوظبي)



يستعد منتخبنا الوطني لكرة القدم، لمواجهة عُمان، يوم السبت، ضمن الجولة الأولى من المرحلة الرابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وسط طموح «الأبيض» لتكرار انتصاراته الأخيرة عربياً، وكسر سلسلة التعادلات.

تمنح الأرقام التاريخية «الأبيض» تفوقاً واضحاً، إذ خاض منتخبنا 131 مباراة حتى الآن، في تصفيات «المونديال»، حيث فاز في 59 منها وتعادل 27 مرة وخسر 45 مباراة، ويعكس السجل خبرته الطويلة في سباق التأهل إلى «المونديال».

وعلى صعيد المواجهات المباشرة، تُعد مباراة اليوم «الثالثة» بين الإمارات وعُمان في تاريخ التصفيات، بعد مواجهتي 2001 في تصفيات «مونديال 2002»، وانتهت المباراتان بالتعادل 2-2 في أبوظبي، و1-1 في مسقط.

ومن أصل آخر 8 لقاءات رسمية وودية بينهما، انتهت 4 مباريات بالتعادل، فيما فاز «الأبيض» 3 مرات، مقابل فوز لـ«الأحمر»، ما يعكس تفوقاً لافتاً على صعيد أرقام المواجهات المباشرة لمصلحة منتخبنا، وإن كانت «عقدة التعادلات» قائمة بشكل واضح بين المنتخبين.

ويدخل «الأبيض» اللقاء متسلحاً بأفضلية معنوية، بعدما فاز في آخر 4 مباريات له أمام الأشقاء العرب في التصفيات، وهي أطول سلسلة من نوعها في تاريخه، ويأمل أن يواصلها في الدوحة ليؤكد «الهيمنة العربية» في التصفيات مرة خامسة، ويخطو بثقة نحو حلم «المونديال».