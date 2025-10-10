«ديستانت ستورم» يتصدر ثلاثي «جودلفين» بسباق دبي ديوهيرست



عصام السيد (أبوظبي)



تشكّل ديستانت ستورم، وسابا ديزرت، وباسيفيك أفينيو، لجودلفين تحدياً قوياً بثلاثة خيول قوية في سباق دبي ديوهيرست ستيكس «ج1»، الحدث الأبرز في اليوم الثاني من مهرجان دبي لأبطال المستقبل في نيوماركت، السبت.

ويُعدّ هذا السباق، الذي يمتد على مسافة سبعة فيرلونج، السباقَ الحاسمَ في الموسم للخيول الصغيرة، حيث يُتوّج 15 من أصل 21 فائزاً بلقب بطل أوروبا للخيول الصغيرة، بما في ذلك فحول دارلي اللاحقة، شاماردال، وتيوفيلو، ونيو أبروتش، وبيلاردو، وتو دارن هوت.

ويعود «ديستانت ستورم» سريعاً للمشاركة في السباق والمسافة، بعد فوزه بفارق يقارب خمسة أطوال في سباق تاترسالز ستيكس «ج 3» في كامبريدجشاير، وفاز ابن «نايت أوف ثاندر» للمرة الأولى في سباق «جولاي ستيكس» في نيوماركت، وتلقى هزيمته الوحيدة في سباق «أكومب ستيكس» من الفئة الثالثة في يورك، عندما حلّ ثالثاً.

وكما حقق «سابا ديزرت» بداية موفقة، مسجلاً نقاطاً مريحة في سانداون بارك، قبل أن يتغلب على علامات قلة خبرته ليفوز بسباق «سوبرلاتيف ستيكس» من الفئة الثانية في سباق «جولاي ستيكس» وهو سباق فاز به أيضاً «ناتيف تريل» قبل فوزه بسباق «ديوهرست ستيكس» عام 2021.

وحاول ابن «دباوي» محاكاة «ناتيف تريل» مجدداً بالفوز بسباق «فينسنت أوبراين ناشيونال ستيكس» من الفئة الأولى في مضمار «كوراه» في سبتمبر، لكنه فشل في التغلب على منافسه على أرضية هشة.

ويتمتع «باسيفيك أفينيو» بمستوى مماثل لـ«سابا ديزرت»، بعد أن تغلب على «وايلد ديزرت» الذي حل ثالثاً في سباق «سوبرلاتيف ستيكس» من الفئة الثانية، ووصيف سباق «سمر ستيكس» من الفئة الأولى في أول ظهور له.

واحتل «باسيفيك أفينيو» المركز الرابع بفارق ضئيل في سباق «سولاريو ستيكس» من الفئة الثالثة، لكنه تراجع قليلاً ليحتل المركز الرابع على مسافة ميل واحد في سباق «رويال لودج ستيكس» من الفئة الثانية في ملتقى كامبريدجشاير.