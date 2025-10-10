كلويفرت: إندونيسيا تسعى لتجاوز أخطاء مباراة السعودية أمام العراق



جدة (د ب أ)



شدد باتريك كلويفرت، المدير الفني لمنتخب إندونيسيا على استعداد لاعبيه لمواجهة منتخب العراق، السبت، في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية بالملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

وقال كلويفرت في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «الفريق الاندونيسي جاهز لمقابلة العراق»، مبيناً أن منتخب إندونيسيا يسعى لتجاوز الأخطاء التي حدثت خلال مباراة السعودية.

وأضاف في تصريحاته «المنتخب الإندونيسي لديه خطة واضحة لمباراة الغد، ومن الأفضل عدم التحدث عنها في الوقت الحالي، ولا بديل له غير الفوز في مواجهة العراق، ولا خيار آخر لنا غير الفوز».

ويخوض العراق مباراته الأولى في المجموعة الثانية بالملحق، التي تضم أيضاً منتخب السعودية، الذي يتربع على قمة الترتيب برصيد 3 نقاط، عقب فوزه 3 - 2 على إندونيسيا، في الجولة الافتتاحية للملحق.

ويطمح منتخب إندونيسيا، الذي يقبع في مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاط، في التأهل لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة المسابقة عام 1938 في فرنسا.

ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، صاحب المركز الأول في كل من المجموعتين الأولى والثانية بالملحق، على أن ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني من أجل خوض الدور الإقصائي من ملحق التصفيات الآسيوية، لتحديد الفريق المتأهل إلى الملحق العالمي.