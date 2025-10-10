السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«جراند بريكس» للتزلج الاستعراضي تنطلق في أبوظبي

«جراند بريكس» للتزلج الاستعراضي تنطلق في أبوظبي
10 أكتوبر 2025 17:58


أبوظبي (وام)

انطلقت بطولة «جراند بريكس» للناشئين 2025 «للتزلج الاستعراضي، التي تستضيفها أبوظبي للمرة الأولى في صالة التزلج بمدينة زايد الرياضية، وتستمر حتى يوم السبت، بمشاركة نخبة من أفضل المواهب العالمية في فئة الناشئين، من 35 دولة، يتنافسون في منافسات فردي السيدات، وفردي الرجال، والثنائيات، والرقص على الجليد، بإشراف الاتحاد الدولي للتزلج، بالتعاون مع اتحاد الرياضات الشتوية، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.
وشهدت فعاليات الدور التمهيدي منافسات قوية بين لاعبي الدول المشاركة في فردي الشباب والشابات، بتألق لاعبتي الإمارات سارة كرم وماري بردرد، بالإضافة إلى المشاركين من اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية وأستراليا واليابان.
وأكد اتحاد الرياضات الشتوية في بيان، أن البطولة شهدت آلاف المتابعات عبر حساب الاتحاد الدولي للتزلج الاستعراضي على «قناة اليوتيوب»، واهتمام عالمي واسع، لاسيما أنها تقام للمرة الأولى في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.
وحضر الافتتاح هامل القبيسي، نائب رئيس اتحاد الرياضات الشتوية، وطلال مصطفى الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، وجمعة الظاهري، الأمين العام للاتحاد.

