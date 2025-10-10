سوروب: فخور بتدريب الأهلي وهدفي الفوز والتتويج بالبطولات



القاهرة (د ب أ)



أعرب الدنماركي ياس سوروب، المدير الفني الجديد لفريق الأهلي المصري، عن فخره بتدريب الفريق الأحمر صاحب التاريخ الكبير، وقال إنه متحمس للغاية لتقديم كل ما لديه خلال الفترة المقبلة.

وقال سوروب، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد لتقديمه: «سعيد للغاية، العديد من مسؤولي النادي أغلبهم من لاعبي كرة القدم السابقين، وتحدثت مع محمود الخطيب، رئيس النادي، وكلانا كان يلعب مهاجماً، وتطرقنا للعديد من النقاط التي تخص الفريق».

وأضاف: «عرفت الكثير عن الأهلي المصري، وأدرك أنه فريق يسعى دائماً للفوز فقط، وأنا شخصياً اتفق مع هذا الأمر، وسأبذل قصارى جهدي لتطوير اللاعبين والحفاظ على ما تحقق من تاريخ، وتكملة المسيرة لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات، شغوف للغاية بالتعرف على اللاعبين، وأعرف أن الفريق مقبل على مباراة مهمة للغاية في غضون أيام قليلة».

وأكمل: «سيكون معي 5 مساعدين ضمن الجهاز المعاون، وهدفنا واحد فقط هو الفوز وتحقيق البطولات، وهو المعنى الحقيقي لكرة القدم، وقد تعودت العمل في أندية كبيرة في أوروبا، وشاركت في دوري الأبطال، وأعرف أن المهمة مع الأهلي ليست سهلة، وقد تعودت على العمل تحت الضغوط».

وأشار سوررب إلى أنه شاهد بعض مباريات الفريق خلال الفترة الماضية، بداية من المشاركة في كأس العالم للأندية، كذلك مبارياته في بطولة الدوري لتحليل الأداء والوقوف على النقاط التي سوف يجري العمل عليها.

وقال: «الأهلي خاض 3 مباريات في كأس العالم للأندية، وقدم مجهوداً كبيراً رغم عدم تحقيق النتيجة المطلوبة، والآن أنا أعمل على تحقيق الإنجازات التي يهدف إليها النادي، كان لدي العديد من العروض بالفترة الماضية وهذا أمر طبيعي بعد العمل في الدوري الألماني الذي يعتبر أحد أقوى مسابقات أوروبا، وحققت معه نجاحات عديدة، وطبيعي أن أحصل على عروض من مختلف دول العالم».

وقال: «تزاملت مع عدد من اللاعبين المصريين، مثل محمود أبوالدهب وعبد الستار صبري، وأتذكر الفترة التي جمعتنا، وأتمنى أن ألتقي بهم».

من جانبه، أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة الأهلي المصري أنه تم اختيار الدنماركي ياس سوروب لقيادة الفريق عن قناعة تامة.

وقال وليد صلاح في المؤتمر الصحفي: «سوروب يتمتع بسيرة ذاتية جيدة في دوريات بحجم الدوري الألماني أو البلجيكي أو الدنماركي، كان في مقدمة اهتمامنا أن يكون المدير الفني الجديد قد حقق بطولات من قبل، وله خبرات كبيرة وشخصية قوية ومرونة تكتيكية، وجميع هذه الصفات والمعايير التي حددناها توافرت في ياس سوروب». وأضاف: «ياس سوروب لديه خبرة كبيرة في ملفي التعامل مع الجماهير من خلال خبراته في العمل بالدوري الألماني، وكذلك تعامله في ملف الإعلام والجماهير وهما من أهم الملفات التي كانت محور اهتمامنا أثناء وضع معايير اختيارنا للمدير الفني».