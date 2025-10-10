مدرب إيطاليا يطالب لاعبيه بتجنب الغياب عن «المونديال»



لندن (د ب أ)



طالب جينارو جاتوزو، المدير الفني للمنتخب الإيطالي، لاعبيه بالمزيد من الجهد في المراحل الحاسمة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن جاتوزو يسعى لتجنب الفشل في بلوغ المنتخب الإيطالي نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، وذلك منذ توليه المهمة خلفا للوشيانو سباليتي في يونيو الماضي، وفاز بالمباراتين اللتين خاضهما مع الفريق حتى الآن.

وحقق فريق جاتوزو فوزاً كاسحاً في البداية على إستونيا 5- صفر في بيرجامو، كما أظهر الفريق صلابة كبيرة وحقق فوزاً صعباً على إسرائيل 5-4 في المجر بهدف في الدقائق الأخيرة من ساندرو تونالي ليخطف النقاط الثلاث.

وسيواجه الآن المنتخب الإيطالي، والذي يبتعد بفارق ست نقاط خلف المنتخب النرويجي متصدر ترتيب المجموعة مع وجود مباراة له، نفس المنافسين، حيث سيبدأ بمواجهة إستونيا في تالين يوم السبت قبل مواجهة إسرائيل يوم الثلاثاء.

وقال جاتوزو: «علينا إصلاح المزيد من الأمور، الأمر لا يتعلق فقط بالدفاع بل بالقدرة على إبعاد الخطورة في كافة المناطق بالملعب».

وأضاف: «في الوقت نفسه هناك العديد من الإيجابيات ونحن من سمحنا لإسرائيل بأن تعود للمباراة وكنا محظوظين للغاية بتلك النتيجة، لقد تطورت طريقتنا والأمر لا يتعلق بالأسلوب التكتيكي».