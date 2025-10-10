ريندركنيتش «مواجهة محتملة» مع ابن العم في شنغهاي



شنغهاي (د ب أ)



اقتربت المواجهة غير المتوقعة بين أبناء العم في نهائي بطولة شنغهاي لأساتذة التنس خطوة أخرى عندما تغلب الفرنسي آرثر ريندركنيش على الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم لينضم إلى فالنتين فاشيرو في الدور قبل النهائي للمسابقة.

وشهدت المدينة الصينية إحدى قصص الموسم، حيث أطاح ريندركنيش وكذلك فاشيرو، القادم من إمارة موناكو، بعدد من أفضل لاعبي العالم خلال مسيرتهما نحو بلوغ المربع الذهبي في البطولة.

وفاجأ فاشيرو، المصنف خارج قائمة أفضل 200 لاعب، المصنف العاشر الدنماركي هولجر رون، بينما كان ريندركنيش يراقب المباراة بتوتر، ثم انقلبت الأمور، عندما تغلب الفرنسي على أوجيه-ألياسيم، المتأهل لقبل نهائي بطولة أميركا المفتوحة (فلاشينج ميدوز)، بنتيجة 6 - 3 و6 - 4.

ولدى سؤاله عن مشاعره، قال ريندركنيتش: «أحاسيس رائعة بلا شك، أولاً، أتابع ابن عمي. إنه يمر بمشاعر قوية، وأنا أكافح لأكون مثله وأحقق المستوى نفسه».

وأضاف ريندركنيتش في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «لقد كان رائعاً منذ بداية الأسبوع، وجميع أفراد العائلة يتابعونه من المنزل، نحن في عالم صغير خاص بنا هنا، لقد كان الأمر رائعاً، كان لا يصدق».

كان أداء فاشيرو «26 عاماً» متذبذباً، حيث لم يكن متأكداً في البداية من التأهل للأدوار الرئيسية، ليجد نفسه الآن على بعد خطوتين من إحدى أكبر بطولات رابطة محترفي التنس، ومع مواجهة قادمة ضد النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش.

واعترف ريندركنيتش بأنه وجد الجلوس في مباراة فاشيرو أصعب بكثير من لقائه في دور الثمانية، حيث قال «كنت متوتراً للغاية طوال المباراة».

وأكد اللاعب الفرنسي في ختام حديثه: «لست معتاداً على مشاهدة اللاعبين وهم يؤدون في الملعب، وأتمنى فوزه بكل هذا الحماس، كنت أحاول ألا أظهر أي شيء، كان أدائي أكثر هدوءاً في الملعب».

وسيواجه ريندركنيش في الدور المقبل، الروسي دانييل ميدفيديف، والذي تعرض لإصابة، لكنه نجح في الفوز على الأسترالي أليكس دي مينور 6 - 4 و6 - 4، وقال اللاعب الروسي بعد المباراة: «كنت متعباً للغاية وكنت أعرف أنني سنذهب أنا وأليكس لفترات طويلة في المباراة».

وأضاف: «لكنني سعيد بالطريقة التي لعبت بها، وكنت حاسماً في اللحظات المهمة، وكنت أضرب الكرة بشكل رائع ووضعته تحت الضغط في مرات عدة، المجموعة الثانية كانت صعبة لكنني قدمت أفضل ما لدي في آخر مجموعتين».