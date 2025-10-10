السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ساكا يريد نقل تألقه مع أرسنال إلى منتخب إنجلترا

ساكا يريد نقل تألقه مع أرسنال إلى منتخب إنجلترا
10 أكتوبر 2025 18:59

لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«نقطة خلاف» بين روني وجيرارد!
رابطة المشجعين في إنجلترا ترد على انتقادات توخيل


أكد بوكايو ساكا، جناح المنتخب الإنجليزي، أنه يدرك جيداً أن عليه تقديم نفس المستوى الذي يقدمه مع فريقه، مع منتخب بلاده، فيما وافق مدربه في المنتخب، الألماني توماس توخيل، على ذلك.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً عانى من إصابات مبكرة هذا الموسم، لكنه عاد إلى تشكيل المدرب توماس توخيل الذي حقق الفوز على ويلز ودياً 3- صفر، وتألق ساكا وسجل هدفاً توج به مجهوده خلال المباراة.
وجاء ذلك الهدف ليجعله أكثر لاعبي أرسنال تسجيلاً للأهداف مع المنتخب الإنجليزي برصيد 13 هدفاً، وقال توخيل إنه كان يجب أن يكون الرقم 30 وليس 13.
وكان ساكا أحد نجوم الدوري الإنجليزي مع أرسنال في المواسم الأخيرة، ونجح في الوصول إلى 100 مساهمة تهديفية لفريقه، لكنه يعلم أن لديه الكثير من العمل مع المنتخب الإنجليزي.
وقال ساكا: «غبت عن الكثير من المباريات مع المنتخب خاصة تحت قيادة توماس توخيل، ولم أسجل لفترة، لذلك أن أعود وأضع الكرة في الشباك فقد كان ذلك شعور مميز». وأضاف: «الطريقة التي أؤدي بها مع أرسنال أرغب في نقلها للمنتخب الإنجليزي، وأن ألعب بشكل أفضل وأكون أكثر فاعلية، وهذا هدفي دائماً».
وتابع ساكا: «كنت حزيناً لغيابي عن المعسكر الماضي لذلك فإن عودتي للفريق مثلت شعوراً رائعاً حقاً، وأن أحظى بفرصة ارتداء قميص المنتخب مرة أخرى، وأسجل كان شعوراً جميلاً».

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
منتخب إنجلترا
بوكايو ساكا
توماس توخيل
آخر الأخبار
«دو» تدعم الجيل القادم من المبتكرين في الإمارات خلال «إكسباند نورث ستار 2025»
اقتصاد
«دو» تدعم الجيل القادم من المبتكرين في الإمارات خلال «إكسباند نورث ستار 2025»
اليوم 14:38
منتخب أيرلندا الشمالية يكتب التاريخ على أرضه
الرياضة
منتخب أيرلندا الشمالية يكتب التاريخ على أرضه
اليوم 14:37
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
الرياضة
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
اليوم 14:30
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
علوم الدار
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
اليوم 13:59
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
الرياضة
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
اليوم 13:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©