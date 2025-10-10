السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«شاهين 57» بطل سباق غناضة للمحامل الشراعية

«شاهين 57» بطل سباق غناضة للمحامل الشراعية
10 أكتوبر 2025 19:07

أبوظبي (الاتحاد)


برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، نظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، سباق غناضة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، ضمن برنامج السباقات التراثية والتقليدية، وفاز المحمل «شاهين 57» لمالكه حمدان سعيد جابر الحربي، بقيادة النوخذة خليفة عابد ثاني سيف المري بالمركز الأول، بعد منافسة قوية حسمت في المرحلة الأخيرة من السباق.
وحل في المركز الثاني «نمران 211» لمالكه النوخذة عبدالله محمد جمعة المرزوقي، وحل في المركز الثالث «غازي 103» لمالكه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بقيادة النوخذة أحمد سعيد سالم الرميثي.
شهد السباق، وهو الجولة الثالثة لهذه الفئة، مشاركة أكثر 90 محملاً أبحرت من نقطة البداية لمسافة 30 ميلاً بحرياً، باتجاه خط النهاية أمام مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية بكورنيش العاصمة، وسط متابعة من جماهير غفيرة من على الشاطئ.

 

أخبار ذات صلة
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"


وجاءت الانطلاقة سريعة في المرحلة الأولى، وساعدت قوة الرياح على اندفاع المحامل لتنتشر فوق المياه بانسيابية، بعد أن اختار كل نوخذة المسار المناسب للتكتيك والخطة التي وضعها كل نوخذة للمحمل، حيث وصلت محامل الصدارة إلى خط النهاية في ساعة و35 دقيقة.
ورصدت اللجنة المنظِّمة للسباق جوائز مالية قيِّمة يبلغ مجموعها 4238000 درهم، تُوزَّع حتى المركز الـ90، إلى جانب 3 سيارات لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، تشجيعاً للمُلاك والنواخذة والبحّارة على مواصلة المشاركة، والمساهمة في نقل تراث الأجداد والآباء للأجيال من شجاعة في ارتياد البحر، ودعم جهود الحفاظ على التراث البحري الإماراتي الأصيل الذي يشكل جزءاً مهماً من تاريخ الإمارات والهوية الوطنية.
وعبر نواخذة المراكز الثلاثة الأولى عن سعادتهم بالإنجاز الذي حققوه بالصعود إلى منصة التتويج، مشيرين إلى قوة السباق، ومشيدين بالتنظيم المميز للحدث.
كرم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى مبارك المحيربي، نائب المدير العام للشؤون الإدارية وإدارة المجتمع - شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وعلي سالمين الظاهري، ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، وخليفة الرميثي، مدير إدارة السباقات التراثية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، وخليفة السويدي مدير أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية.
وثمن خليفة الرميثي، دعم القيادة الرشيدة للفعاليات التراثية، ورعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، للسباق، ودعم سموه الكبير للأنشطة التراثية.
وقال: «السباق سجل نجاحاً متميزاً بالمشاركة الكبيرة للمحامل وبالمنافسة القوية التي شهدها من نقطة البداية وحتى خط النهاية، إلى جانب الترتيبات التنظيمية التي أسهمت في إبراز الحدث في أفضل صورة بتعاون المشاركين».
وأضاف: «سعداء بإقامة 3 سباقات للمحامل فئة 60 قدماً خلال فترة قصرية وبنجاح كامل، وهذا ثمرة الجهود الكبيرة التي قامت بها اللجنة المنظمة لسباقات هذه الفئة وفريق العمل».

الإمارات
أبوظبي
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
المحامل الشراعية
آخر الأخبار
«دو» تدعم الجيل القادم من المبتكرين في الإمارات خلال «إكسباند نورث ستار 2025»
اقتصاد
«دو» تدعم الجيل القادم من المبتكرين في الإمارات خلال «إكسباند نورث ستار 2025»
اليوم 14:38
منتخب أيرلندا الشمالية يكتب التاريخ على أرضه
الرياضة
منتخب أيرلندا الشمالية يكتب التاريخ على أرضه
اليوم 14:37
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
الرياضة
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
اليوم 14:30
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
علوم الدار
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
اليوم 13:59
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
الرياضة
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
اليوم 13:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©