السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أرسنال.. «غرامة تذاكر»!

أرسنال.. «غرامة تذاكر»!
10 أكتوبر 2025 19:24

 
لندن (رويترز)

أخبار ذات صلة
«نقطة خلاف» بين روني وجيرارد!
بيكفورد يدخل التاريخ في إنجلترا


قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إنه عاقب أرسنال بغرامة مع إيقاف التنفيذ قدرها 500 ألف جنيه إسترليني (664 ألف دولار) بسبب خرقه لقواعد بيع التذاكر في مباراة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي على أرضه أمام مانشستر يونايتد في يناير.
وقال الاتحاد في بيان إن أرسنال، الذي خسر المباراة بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في 12 يناير، لم يوفر العدد الكامل المطلوب من التذاكر لجماهير مانشستر يونايتد، والذي يبلغ تسعة آلاف تذكرة.
وقالت وسائل إعلام بريطانية إن أرسنال خصص فقط ثمانية آلاف تذكرة لمشجعي يونايتد، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.
وأضاف الاتحاد الإنجليزي «تم تعليق الغرامة لحين تأكيد نادي أرسنال أنه قادر على الامتثال لهذا الشرط في الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2025-2026، واستمرار الامتثال في أي جولات قادمة».

كأس الاتحاد
كأس الاتحاد الإنجليزي
أرسنال
مانشستر يونايتد
آخر الأخبار
«دو» تدعم الجيل القادم من المبتكرين في الإمارات خلال «إكسباند نورث ستار 2025»
اقتصاد
«دو» تدعم الجيل القادم من المبتكرين في الإمارات خلال «إكسباند نورث ستار 2025»
اليوم 14:38
منتخب أيرلندا الشمالية يكتب التاريخ على أرضه
الرياضة
منتخب أيرلندا الشمالية يكتب التاريخ على أرضه
اليوم 14:37
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
الرياضة
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
اليوم 14:30
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
علوم الدار
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
اليوم 13:59
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
الرياضة
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
اليوم 13:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©