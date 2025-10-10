السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

إسبانيا تستبعد أولمو من تصفيات «مونديال 2026»

إسبانيا تستبعد أولمو من تصفيات «مونديال 2026»
10 أكتوبر 2025 19:25

 
مدريد (أ ف ب)

استُبعد لاعب خط الوسط المهاجم الإسباني داني أولمو من مباراتي أبطال أوروبا المقبلتين في تصفيات كأس العالم 2026 ضد جورجيا وبلغاريا، جراء تعرضه لإصابة، وفقاً لما أعلن الاتحاد المحلي لكرة القدم.
وتدرب مهاجم برشلونة البالغ 27 عاماً استعداداً لمواجهة جورجيا السبت، ولكن بعد إجراء بعض الفحوصات الطبية تم تشخيص تعرضه لإصابة عضلية في ساقه اليسرى، ما دفع الاتحاد الإسباني للإعلان عن عودته إلى برشلونة عندما يسافر باقي أعضاء المنتخب إلى إلتشي لمواصلة مساعيهم للتأهل.
ويمكن لمنتخب «لا روخا» الذي يشرف عليه المدرب لويس دي لا فوينتي ضمان مقعده في نهائيات العام المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في حال نجح في تحقيق فوزين توالياً خلال هذه النافذة الدولية، مقابل أن تصب بقية نتائج مباريات المجموعة الخامسة في صالحه.
وكان دي لا فوينتي ردّ على ترشيح منتخب بلاده للفوز بكأس العالم، بأنه يريد من لاعبيه التركيز على المهمة التي بين أيديهم، قائلاً «لست قلقاً بشأن أي شيء، بداية، دعونا نتأهل. ثم سنفكر في الفوز بكأس العالم».
وأضاف «علينا أن نزيل أجواء الإثارة من الهزائم والنتائج، الفوز بالبطولة أمر صعب للغاية».
ويتصدر المنتخب الإسباني مجموعته بالعلامة الكاملة مع 6 نقاط، متقدماً بفارق ثلاث نقاط عن جورجيا وتركيا في المركزين الثاني والثالث توالياً، بعدما افتتح مشواره بانتصارين ساحقين خارج أرضه على تركيا 6-0 وبلغاريا 3-0 الشهر الماضي.

