بني ياس يتصدر بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو



أبوظبي (الاتحاد)



انطلقت منافسات اليوم الأول من الجولة الثامنة والختامية للنسخة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، وسط منافسات قوية وأجواء حماسية، ومشاركة قياسية تجاوزت 2500 لاعب ولاعبة من مختلف الأندية والأكاديميات في الدولة، فيما تعد أكبر جولات البطولة منذ انطلاقها.

وفي ختام منافسات اليوم الأول تصدر نادي بني ياس للجوجيتسو، وتبعه نادي الجزيرة للجوجيتسو وصيفاً، وأكاديمية M.O.D في المركز الثالث.



وحضر منافسات اليوم الأول، وشارك في تتويج الفائزين، الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام شؤون العمليات بدائرة البلديات والنقل؛ ومحمد منيف المنصوري، مدير عام سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص بدائرة التنمية الاقتصادية؛ ومحمد بن دلموج الظاهري، ويوسف عبدالله البطران، عضواً مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو؛ وفهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجوجيتسو، والدكتور عبدالله الغفلي، المدير العام لمركز النقل المتكامل بالإنابة؛ وعبدالله محمد الكثيري، مدير قسم العمليات في الدار العقارية، وهادي العسكري، رئيس قسم الرعاية والأنشطة المجتمعية في شركة مبادلة، وفهد الريس، مدير فرع النجدة في مصرف أبوظبي الإسلامي، وأحمد الحوسني، مدير فرع دلما مول في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وشهد اليوم الأول إقامة نزالات فئات تحت 18 عاماً، الكبار، والأساتذة، ضمن فئة البدلة، التي تُختتم الأحد بتتويج الأندية الفائزة بالمراكز الأولى في الترتيب العام للموسم، بعد أن كانت منافسات بدون البدلة اختُتمت في الجولة السابقة، بتتويج نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس باللقب.

وقال محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو: «اليوم الأول من الجولة الختامية يجسد الصورة الحقيقية لتطور اللعبة في الدولة، كما يؤكد المستوى الفني المرتفع والالتزام الكبير من اللاعبين والمدربين والأندية أن البطولة أصبحت محطة رئيسية في صناعة الأبطال».

وأضاف: «تنظيم البطولة على مدى ثلاثة أيام يتيح لكل فئة عمرية فرصتها الكاملة في المنافسة وتقديم أفضل ما لديها، كما يعزز مبدأ الاستمرارية والتطور الفني للاعبين، والذي نحرص عليه في كل موسم».

وشهدت مبادلة أرينا حضوراً جماهيرياً لافتاً لدعم اللاعبين في نزالات اتسمت بالندية والإثارة، خاصة في مواجهات الأندية الكبرى مثل العين، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وبني ياس، كما حرصت العائلات على متابعة أبنائها في الأدوار الأولى، مستفيدة من الفعاليات الترفيهية المصاحبة المقامة بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ومصرف أبوظبي الإسلامي، والتي تشمل أنشطة تفاعلية ومجتمعية تستمر حتى نهاية البطولة.

وقال عبدالله محمد الكثيري، مدير قسم العمليات في الدار العقارية: «أمارس الجوجيتسو منذ أربع سنوات، وأتابع مدى التطور الذي تحققه اللعبة في الدولة، على مستوى تنظيم البطولات والانتشار وحجم المشاركة، وأتوقع مزيداً من النمو، أعتقد أنه من الرائع أن نستفيد مما تقدمه رياضة الجوجيتسو من فوائد عظيمة».

وقال محمد الكتبي لاعب نادي بني ياس للجوجيتسو الفائز بذهبية فئة الكبار وزن تحت 62 كجم: «شاركت في جميع جولات بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، بالبدلة وبدون البدلة، وأصبح في رصيدي 6 ذهبيات وفضيتين، والمنافسات كانت قوية للغاية، وهذا شيء متوقع، لذا كان التدريب مكثفاً على مدار الفترة الماضية، حيث كنا نتدرب 3 مرات يومياً حصتين جوجيتسو وحصة تقوية بدنية».

وتتواصل المنافسات السبت في اليوم الثاني، مع نزالات فئتي تحت 14و 16 عاماً، على أن تُختتم البطولة الأحد بمنافسات الفئات السنية الأصغر تحت 12 عاماً.