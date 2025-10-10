«باور سلاب» تعود إلى أبوظبي 24 أكتوبر



أبوظبي (الاتحاد)



تستعد أبوظبي لاستضافة بطولة باور سلاب 16: وولفرين ضد كلينجبيل، المقدمة من مونستر إنرجي، 24 أكتوبر الجاري في سبيس 42 أرينا، ضمن أسبوع أبوظبي للتحدي، والذي يشهد بطولة يو إف سي 321: أسبينال ضد جان في الاتحاد أرينا.

وشدد فرانك لاميسيلا، الرئيس التنفيذي لمنظمة باور سلاب، على الدور المتنامي لأبوظبي وجهة عالمية للرياضات القتالية، مؤكداً حماسه لاختيارها لاستضافة نسخة جديدة من البطولة، بخاصة مع النجاح اللافت الذي حققته النسخة العالمية الأولى، واستقطابها لحضور جماهيري فائق، وحصدها 700 مليون مشاهدة حول العالم.

وأكد لاميسيلا أن أبوظبي تحظى بجميع مقومات ازدهار الرياضات القتالية، سواء بالنسبة إلى المنشآت المميزة، أو الحضور الجماهيري اللافت، وقال: «باور سلاب هي بطولة الرياضات القتالية الأسرع نمواً في العالم، وحققت نجاحاً لافتاً في العام الماضي، واليوم تأتي عودتنا ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي لتضيف بعداً جديداً وتجربة مميزة لعشاق الرياضات القتالية في المنطقة.

تركت النسخة العالمية الأولى لبطولة باور سلاب التي تقام خارج الولايات المتحدة انطباعاً قوياً عندما استضافتها أبوظبي أكتوبر الماضي، إذ شهدت إحدى أكثر النزالات المرتقبة بين دا كريزي هوايان ودامبلينج، للفوز بلقب وزن الثقيل السوبر بحضور محبي الرياضات القتالية من أنحاء المنطقة، ومجموعة من المؤثرين العالميين.

ويرى لاميسيلا أن جمهور أبوظبي هو العنصر الأبرز الذي يعزز تميّزها، وقال: «يتابع الجمهور في أبوظبي بشغف منافسات الرياضات القتالية وأبطالها، كما يترقبون عودة البطولة منذ حوالي العام، ونحن بدورنا متحمسون للعودة إلى أبوظبي.

تشهد الفعالية الرئيسة للنزالات في بطولة هذا العام مواجهة استثنائية، حيث يستعد وولفرين بطل فئة وزن خفيف الثقيل (5 انتصارات اثنان بالضربة القاضية، وهزيمتان) والعائد للدفاع عن لقبه، الذي يحمله منذ 800 يوم، أمام النجم الصاعد آلان «ذا كريبتونيان» كلينجبيل (3 انتصارات اثنان بالضربة القاضية، وهزيمتان).

وقال لاميسيلا: يوولفرين هو أحد أساطير باور سلاب، ولطالما كان واحداً من بين الأفضل على مستوى العالم، ويترقب الجمهور انطلاق البطولة لمشاهدته يواصل سلسلة دفاعاته عن اللقب ويؤكد جدارته واحداً من أفضل اللاعبين في تاريخ هذه الرياضة. أما كلينجبيل، فيمثل جيلاً جديداً من الرياضيين الذين استلهموا شغفهم بهذه الرياضة من وولفرين، وهو يحظى الآن بفرصة لإثبات أنه بطل حقيقي.

وتسجل البطولة مواجهة في الوزن الثقيل السوبر بين دامبلينج، (انتصاران أحدهما بالضربة القاضية، وهزيمة واحدة)، مع ماكيني «بيج ماك» مانو (4 انتصارات ثلاثة بالضربة القاضية، من دون هزيمة)، ويمثل التنافس في أبوظبي للعديد من الرياضيين تجربة مهمة تثري مسيرتهم الاحترافية.

وتعود بطولة باور سلاب 16: وولفرين ضد كلينجبيل، المقدمة من مونستر إنرجي، ضمن أسبوع حافل يشهد أيضاً بطولة يو إف سي 321: أسبينال ضد جان، وتعزز بطولة باور سلاب مكانة أبوظبي وجهة رائدة تسهم بقوة في ازدهار الرياضات القتالية.