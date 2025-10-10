«الليجا» يكشف عن إقامة مباراة واحدة سنوياً خارج إسبانيا

نيويورك (أ ب )



قال خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، إنه من المخطط إقامة مباراة سنوية بالبطولة في الخارج، وذلك بعد الإعلان عن إقامة مباراة برشلونة وفياريال في ميامي الأميركية يوم 20 ديسمبر المقبل.

وبذلك تصبح بطولة الدوري الإسباني أول دوري كبير ينقل مبارياته إلى خارج البلاد، وتسير بطولة الدوري الإسباني على خطى دوري كرة القدم الأميركية، والذي تقام بعض المباريات منها في العاصمة البريطانية لندن منذ عام 2007، وفي الموسم الحالي تقام مباريات في برلين ودبلن ومدريد وساوباولو.

وأضاف تيباس في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس: «الفكرة لدينا هي السير على خطى نموذج مماثل، سنلعب مباراة واحدة فقط بالخارج، لذلك أثق بأن هذا أمر إيجابي بالنسبة للبطولة، لأننا نمنح الجماهير حول العالم فرصة التعرف على البطولة والارتباط بها».

وستقام مباراة برشلونة وفياريال في ملعب «هارد روك» في ميامي، وهو ملعب فريق ميامي دولفين، أحد فرق دوري كرة القدم الأميركية، وتنوي رابطة الدوري الإسباني الكشف عن مباريات أخرى بالخارج في فترات زمنية أطول، حيث عادة يتم الإعلان عن جدول المباريات في يوليو.

وتابع تيباس: «إنها إستراتيجية تهدف إلى المساعدة على زيادة العائدات على المديين القريب والبعيد لأننا سنرفع من قيمة شركائنا والرعاة وسنرفع من قيمة حقوق المسابقة، نتمنى أن يسهم ذلك في زيادة ارتباط الجماهير بالبطولة في البلدان الأخرى، حيث نسعى لإقامة مباراة واحدة فقط كل عام في بلاد مختلفة حول العالم».

من جانبه، انتقد الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب وسط برشلونة، القرار معتبراً إياه زيادة في الأعباء على اللاعبين.

وقال: «أتفهم رغبة الأندية في ذلك لأنها ستحصل على الأموال، وكذلك لديهم فرصة توسيع نطاقهم حول العالم، لذلك أتفهم وجهة النظر، لكنني لا أتفق مع ذلك».

وأضاف: «أعتقد أن ذلك ليس جيداً بالنسبة للاعبين لأننا دائماً نشكو من ازدحام جدول المباريات، مما سيتسبب في زيادة الضغط على اللاعبين».