الرياضة

رينجرز يدين الاعتداء على تمثال مدربه!

رينجرز يدين الاعتداء على تمثال مدربه!
10 أكتوبر 2025 21:45

 
لندن (د ب أ)

أدان نادي رينجرز الأسكتلندي الهجوم المشين على تمثال المدير الفني السابق والتر سميث.
وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر ألسنة اللهب تتصاعد من التمثال والقاعدة خارج ملعب إيبروكس.
وأصدر النادي بياناً جاء فيه: «نادي رينجرز لكرة القدم على دراية بحادث وقع عند تمثال والتر سميث، ويدين بشدة هذا السلوك المشين».
وتم إبلاغ شرطة أسكتلندا بالأمر، ويجري العمل لضمان تنظيف الموقع وإعادته إلى حالة جيدة.
وقال متحدث باسم شرطة أسكتلندا: «نحو الساعة 915 صباح يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، تلقينا بلاغاً عن أضرار ناجمة عن حريق لحق بتمثال في منطقة إدميستون درايف في جلاسجو، التحقيقات لا تزال في البدايات».
وأضاف: «دفعت وحدة التحكم في العمليات بجهاز واحد إلى شارع إدميستون درايف بالمدينة، حيث أخمد رجال الإطفاء حريقاً اندلع في كمية من النفايات، وعملوا على تأمين المنطقة قبل مغادرة موقع الحادث».
وتم الكشف عن التمثال البرونزي في مايو/آيار 2024، بين منزل إدميستون ومدرج طريق كوبلاند.
ودعا المجلس الاستشاري لجماهير رينجرز إلى التعامل مع المسؤول عن الحادث المروع على النحو الملائم.
وأضاف بيان النادي: «تجاوز الهجوم المشين والصادم وغير المبرر على تمثال والتر سميث في إيبروكس كل الحدود».
وتابع البيان: «لم يكن والتر مجرد أسطورة لدى رينجرز، بل خدم مجتمع كرة القدم الأسكتلندي بشكل عام بتفان وفخر على مدى عقود كثيرة».
وأضاف: «ندعو أي شخص لديه معلومات عن هذا الشخص البغيض الذي نفذ هذه الأعمال الجبانة إلى التواصل مع النادي».
وتوفي سميث في أكتوبر 2021 عن عمر يناهز 73 عاماً، حيث قاد رينجرز لتحقيق 10 ألقاب دوري، و5 في كأس أسكتلندا، و6 ألقاب بكأس رابطة الأندية المحترفة، بالإضافة إلى نهائي كأس الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال فترتين قضاهما في تدريب الفريق.

 

