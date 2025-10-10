«الفيفا»: رونالدو الأكثر تهديفاً في تاريخ التصفيات الأوروبية للمونديال

زيوريخ (د ب أ)



سلط الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الضوء على أفضل الهدافين للتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم عبر التاريخ.

وذكر (الفيفا) أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي ونجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد سابقاً، يتصدر الترتيب برصيد 39 هدفاً.

وكان الظهور الأول لرونالدو في تصفيات مونديال 2006 وسجل بها سبعة أهداف، وفي تصفيات مونديال 2010 لم يسجل أي هدف، لكنه عاد ليسجل ثمانية أهداف في تصفيات 2014 و15 هدفاً في تصفيات مونديال 2018 بروسيا.

وسجل رونالدو ستة أهداف في تصفيات مونديال قطر 2022، وحتى الآن سجل ثلاثة أهداف في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

وجاء في المركز الثاني، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني حالياً ولاعب بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند سابقا، والذي سجل 32 هدفاً.

وكان الظهور الأول للاعب البولندي مع منتخب بلاده في تصفيات مونديال 2010، حيث سجل هدفين فقط، ثم ثلاثة أهداف في تصفيات البرازيل 2014، ثم سجل 18 هدفاً أسهمت في تأهل بولندا لنسخة 2018 في روسيا، وسجل تسعة أهداف في تصفيات مونديال 2022 في قطر، وحتى الآن سجل هدفين في تصفيات مونديال 2026 .

وجاء البوسني إدين دزيكو، هداف مانشستر سيتي الإنجليزي السابق، في المركز الثالث برصيد 29 هدفاً، حيث سجل تسعة أهداف في تصفيات مونديال جنوب أفريقيا 2010، وعشرة أهداف في تصفيات مونديال 2014، حيث تأهل فريقه للبطولة للمرة الأولى في تاريخه، ثم سجل خمسة أهداف في تصفيات 2018 وهدف واحد في تصفيات 2022، فيما سجل أربعة أهداف في تصفيات 2026 .

وفي باقي المراكز، جاء الأوكراني أندريه شفينشينكو رابعاً برصيد 26 هدفا، والإنجليزي هاري كين خامساً برصيد 21 هدفاً، والهولندي ممفيس ديباي سادساً برصيد 20 هدفا والبلجيكي روميلو لوكاكو في المركز السابع برصيد 19 هدفاً، وهو نفس رصيد البرتغالي بيدرو باوليتا صاحب المركز الثامن والسويدي زالاتان إبراهيموفيتش في المركز التاسع.