السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الفيفا»: رونالدو الأكثر تهديفاً في تاريخ التصفيات الأوروبية للمونديال

«الفيفا»: رونالدو الأكثر تهديفاً في تاريخ التصفيات الأوروبية للمونديال
10 أكتوبر 2025 21:50

زيوريخ (د ب أ)

أخبار ذات صلة
منتخب أيرلندا الشمالية يكتب التاريخ على أرضه
«تحقيق الفيفا» يهدد بالحرمان من التأهل إلى مونديال 2026


سلط الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الضوء على أفضل الهدافين للتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم عبر التاريخ.
وذكر (الفيفا) أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي ونجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد سابقاً، يتصدر الترتيب برصيد 39 هدفاً.
وكان الظهور الأول لرونالدو في تصفيات مونديال 2006 وسجل بها سبعة أهداف، وفي تصفيات مونديال 2010 لم يسجل أي هدف، لكنه عاد ليسجل ثمانية أهداف في تصفيات 2014 و15 هدفاً في تصفيات مونديال 2018 بروسيا.
وسجل رونالدو ستة أهداف في تصفيات مونديال قطر 2022، وحتى الآن سجل ثلاثة أهداف في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.
وجاء في المركز الثاني، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني حالياً ولاعب بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند سابقا، والذي سجل 32 هدفاً.
وكان الظهور الأول للاعب البولندي مع منتخب بلاده في تصفيات مونديال 2010، حيث سجل هدفين فقط، ثم ثلاثة أهداف في تصفيات البرازيل 2014، ثم سجل 18 هدفاً أسهمت في تأهل بولندا لنسخة 2018 في روسيا، وسجل تسعة أهداف في تصفيات مونديال 2022 في قطر، وحتى الآن سجل هدفين في تصفيات مونديال 2026 .
وجاء البوسني إدين دزيكو، هداف مانشستر سيتي الإنجليزي السابق، في المركز الثالث برصيد 29 هدفاً، حيث سجل تسعة أهداف في تصفيات مونديال جنوب أفريقيا 2010، وعشرة أهداف في تصفيات مونديال 2014، حيث تأهل فريقه للبطولة للمرة الأولى في تاريخه، ثم سجل خمسة أهداف في تصفيات 2018 وهدف واحد في تصفيات 2022، فيما سجل أربعة أهداف في تصفيات 2026 .
وفي باقي المراكز، جاء الأوكراني أندريه شفينشينكو رابعاً برصيد 26 هدفا، والإنجليزي هاري كين خامساً برصيد 21 هدفاً، والهولندي ممفيس ديباي سادساً برصيد 20 هدفا والبلجيكي روميلو لوكاكو في المركز السابع برصيد 19 هدفاً، وهو نفس رصيد البرتغالي بيدرو باوليتا صاحب المركز الثامن والسويدي زالاتان إبراهيموفيتش في المركز التاسع.

الاتحاد الدولي لكرة القدم
الفيفا
تصفيات كأس العالم
السعودية
كريستيانو
كريستيانو رونالدو
البرتغال
آخر الأخبار
«دو» تدعم الجيل القادم من المبتكرين في الإمارات خلال «إكسباند نورث ستار 2025»
اقتصاد
«دو» تدعم الجيل القادم من المبتكرين في الإمارات خلال «إكسباند نورث ستار 2025»
اليوم 14:38
منتخب أيرلندا الشمالية يكتب التاريخ على أرضه
الرياضة
منتخب أيرلندا الشمالية يكتب التاريخ على أرضه
اليوم 14:37
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
الرياضة
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
اليوم 14:30
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
علوم الدار
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
اليوم 13:59
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
الرياضة
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
اليوم 13:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©