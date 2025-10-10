كوت ديفوار والسنغال على أعتاب «مونديال 2026»



دكار (أ ف ب)



حافظت كوت ديفوار، بطلة أفريقيا، على أسبقيتها في السباق إلى نهائيات كأس العام لكرة القدم 2026، بعدما اكتسحت مضيفتها سيشل 7-0 في الجولة التاسعة قبل الأخيرة ضمن المجموعة التاسعة من التصفيات، والتي شهدت تغلب الجابون الثانية على جامبيا بصعوبة 4-3.

وأكد منتخب «الأفيال» هيمنته على المجموعة إذ رفع رصيده إلى 23 نقطة مع فارق أهداف مريح (+22) من دون أن تهتز شباكه في تسع مباريات، أمام الجابون (22 نقطة).

وتعاقب على تسجيل الأهداف كل من إبراهيم سانجاري (7 من ركلة جزاء)، إيمانويل أجبادو (17)، عمر دياكيتي (32)، إيفان جيسان (39)، يان ديوماندوي (55)، سيمون أدينجرا (67)، وفرانك كيسيه (90).

ويتبقى أمام بطلة أفريقيا خطوة واحدة لبلوغ النهائيات لأول مرة منذ 2014 وهي الفوز على كينيا في الجولة الأخيرة بغض النظر عن نتيجة الجابون مع بوروندي.

أما في المباراة الثانية، قاد المهاجم المخضرم بيار إيميريك أوباميانج منتخب بلاده الجابون بتسجيله الأهداف الأربعة أمام جامبيا، لكن فرحته لم تكتمل بطرده قبل خمس دقائق من نهاية المباراة.

وسجل أوباميانج نجم مرسيليا الفرنسي الرباعية في الدقائق 20، 42، 62 و78 قبل طرده في الدقيقة 85، فيما سجل لأصحاب الأرض يانكوبا مينتيه (23) وآداما سيديبيه (45+2 و47).

وفي المجموعة الثانية، حافظت السنغال على فارق النقطتين مع ملاحقتها جمهورية الكونغو الديمقراطية قبل الجولة الأخيرة، بعد اكتساح منتخب «اسود التيرانجا» مضيفه جنوب السودان 5-0 في جوبا، سجلها إسماعيلا سار (29 و54) وساديو مانيه (46) ونيكولاس جاكسون (60) وشريف نداي (75).

وتغلبت جمهورية الكونغو الديمقراطية على مضيفتها توجو 1-0 سجله لاعب ريال بيتيس الإسباني سيدريك باكامبو (7).

واقترب رفاق مانيه من التأهل إلى نهائيات كأس العالم، بحيث أنهم يحتاجون لتحقيق الفوز على نظيرهم الموريتاني، في الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية.

ويحتل المنتخب السنغالي صدارة المجموعة الثانية برصيد 21 نقطة، وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه الكونغو الديمقراطية (19 نقطة).