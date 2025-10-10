«نقطة خلاف» بين روني وجيرارد!



لندن (د ب أ)



اعترف واين روني النجم الإنجليزي السابق، بأن التنافس بين الأندية أعاق نجاح «الجيل الذهبي» لمنتخب إنجلترا، لكنه لا يتفق مع وصف زميله السابق ستيفن جيرارد لهم بأنهم «خاسرون أنانيون».

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال جيرارد، زميله السابق في منتخب إنجلترا، بأن غرور لاعبي إنجلترا منعهم من تحقيق النجاح. لكن روني، الذي سجل 53 هدفاً في 120 مباراة دولية، أكد أنه لا توجد لديه مشاكل مع اللاعبين الآخرين، ويعتقد أن الفريق لا يزال يبذل جهداً كبيراً من أجل بعضهم بعضاً، لكنه لم يتمكن تحت إنجاز في البطولات الكبرى.

وعبر برنامجه «واين روني شو» على بودكاست هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، قال نجم مانشستر يونايتد السابق: «لم نفز بأي شيء، لن أصف الأمر بهذه الطريقة، لكنني أعرف ما يقوله، لأنه كان هناك العديد من الشخصيات البارزة في غرفة الملابس وفي الفريق».

وتابع: «عندما تنظر إلى اللاعبين الذين كنا نلعب معهم، هل كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل؟، أعتقد أنه كان بإمكاننا ذلك، لكن ذلك لم يكن مقدراً لنا».

وتابع: «لا، لن أقول سلوكاً أفضل، لأنني أعتقد أن هذا يسئ لنا كلاعبين».

وأضاف: «لقد عملنا بجد، وحاولنا لكننا لم ننجح تماماً».

وقال روني أيضاً: «كان من الصعب أن تكون هناك علاقة بين لاعبي ليفربول ومانشستر يونايتد، أعتقد أن الأمر أصبح سهلاً الآن، اعتدت على التحدث إلى ستيفن (جيرارد)، طوال الوقت عندما كنا نلعب، وبالطبع كلانا ينحدر من نفس المكان».

وتابع: «لم أر ذلك أو أشعر به، كنت على ما يرام مع الجميع، وتوافقت مع الكل، ولم يكن لديّ أي مشاكل».

وتابع: «كنت أدرك أن بيكهام وجاري نيفل وسكولز، وكما هو واضح لن يكونوا قريبين من لاعبي ليفربول». وأضاف: «لكنني أعتقد أن هناك شيئاً واحداً مؤكداً، وهو أن الجميع يبذلون أقصى جهدهم من أجل بعضهم بعضاً، ويحاولون جاهدين في سبيل ذلك، ويبذلون قصارى جهدهم من أجل بعضهم بعضاً، لذا لا أعتقد أن هناك مشكلة».