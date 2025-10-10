السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«نقطة خلاف» بين روني وجيرارد!

«نقطة خلاف» بين روني وجيرارد!
10 أكتوبر 2025 22:00


لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
منتخب أيرلندا الشمالية يكتب التاريخ على أرضه
«تحقيق الفيفا» يهدد بالحرمان من التأهل إلى مونديال 2026


اعترف واين روني النجم الإنجليزي السابق، بأن التنافس بين الأندية أعاق نجاح «الجيل الذهبي» لمنتخب إنجلترا، لكنه لا يتفق مع وصف زميله السابق ستيفن جيرارد لهم بأنهم «خاسرون أنانيون».
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال جيرارد، زميله السابق في منتخب إنجلترا، بأن غرور لاعبي إنجلترا منعهم من تحقيق النجاح. لكن روني، الذي سجل 53 هدفاً في 120 مباراة دولية، أكد أنه لا توجد لديه مشاكل مع اللاعبين الآخرين، ويعتقد أن الفريق لا يزال يبذل جهداً كبيراً من أجل بعضهم بعضاً، لكنه لم يتمكن تحت إنجاز في البطولات الكبرى.
وعبر برنامجه «واين روني شو» على بودكاست هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، قال نجم مانشستر يونايتد السابق: «لم نفز بأي شيء، لن أصف الأمر بهذه الطريقة، لكنني أعرف ما يقوله، لأنه كان هناك العديد من الشخصيات البارزة في غرفة الملابس وفي الفريق».
وتابع: «عندما تنظر إلى اللاعبين الذين كنا نلعب معهم، هل كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل؟، أعتقد أنه كان بإمكاننا ذلك، لكن ذلك لم يكن مقدراً لنا».
وتابع: «لا، لن أقول سلوكاً أفضل، لأنني أعتقد أن هذا يسئ لنا كلاعبين».
وأضاف: «لقد عملنا بجد، وحاولنا لكننا لم ننجح تماماً».
وقال روني أيضاً: «كان من الصعب أن تكون هناك علاقة بين لاعبي ليفربول ومانشستر يونايتد، أعتقد أن الأمر أصبح سهلاً الآن، اعتدت على التحدث إلى ستيفن (جيرارد)، طوال الوقت عندما كنا نلعب، وبالطبع كلانا ينحدر من نفس المكان».
وتابع: «لم أر ذلك أو أشعر به، كنت على ما يرام مع الجميع، وتوافقت مع الكل، ولم يكن لديّ أي مشاكل».
وتابع: «كنت أدرك أن بيكهام وجاري نيفل وسكولز، وكما هو واضح لن يكونوا قريبين من لاعبي ليفربول». وأضاف: «لكنني أعتقد أن هناك شيئاً واحداً مؤكداً، وهو أن الجميع يبذلون أقصى جهدهم من أجل بعضهم بعضاً، ويحاولون جاهدين في سبيل ذلك، ويبذلون قصارى جهدهم من أجل بعضهم بعضاً، لذا لا أعتقد أن هناك مشكلة».

 

تصفيات كأس العالم
منتخب إنجلترا
واين روني
مانشستر
مانشستر يونايتد
ستيفن جيرارد
آخر الأخبار
«دو» تدعم الجيل القادم من المبتكرين في الإمارات خلال «إكسباند نورث ستار 2025»
اقتصاد
«دو» تدعم الجيل القادم من المبتكرين في الإمارات خلال «إكسباند نورث ستار 2025»
اليوم 14:38
منتخب أيرلندا الشمالية يكتب التاريخ على أرضه
الرياضة
منتخب أيرلندا الشمالية يكتب التاريخ على أرضه
اليوم 14:37
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
الرياضة
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
اليوم 14:30
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
علوم الدار
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
اليوم 13:59
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
الرياضة
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
اليوم 13:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©