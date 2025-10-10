السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
موناكو يؤكد إقالة مدربه

موناكو يؤكد إقالة مدربه
10 أكتوبر 2025 22:28

 
موناكو (أ ف ب)

أكد نادي موناكو الفرنسي إقالة مدربه النمساوي أدي هوتر من منصبه على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به، وذلك بسبب النتائج المتواضعة في بداية الموسم الحالي.
وقال موناكو في بيان «نعلن رحيل المدرب أتي هوتر، يود نادي موناكو توجيه الشكر إلى أدي وجهازه الفني على العمل الذين قاموا به ويتمنى لهم التوفيق في المستقبل».
انضم هوتر لتدريب فريق الإمارة صيف عام 2023 وكان يرتبط معه بعقد يمتد حتى يونيو 2027.
وكان مصدر قريب من الملف أكد لوكالة «فرانس برس» أن موناكو قرر التخلي عن خدمات هوتر.
قاد هوتر موناكو في 93 مباراة ضمن مختلف المسابقات، فحقق الفريق بإشرافه 49 فوزاً و18 تعادلاً و26 خسارة.
وكشفت مصادر مقربة من الملف، أن مالك النادي رجل الأعمال الروسي الثري دميتري ريبولوفليف قرر التعاقد مع مدرب أونيون سان جيلواز البلجيكي سيبستيان بوكونيولي للإشراف على الفريق الذي يحتل حالياً المركز الخامس في الدوري الفرنسي برصيد 13 نقطة من أصل 21 ممكنة.
وقاد بوكونيولي فريق أونيون سان جيلواز إلى إحراز لقب بطل الدوري البلجيكي الموسم الماضي.
وختمت المصادر بأن المفاوضات ستستمر في نهاية الأسبوع الحالي لإتمام الصفقة.

فرنسا
الدوري الفرنسي
موناكو
