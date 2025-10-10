السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
«الأبيض» يدشن «الأحلام المونديالية» بـ«القمة الخليجية»

«الأبيض» يدشن «الأحلام المونديالية» بـ«القمة الخليجية»
11 أكتوبر 2025 00:47

معتز الشامي (أبوظبي)

يدشن منتخبنا الوطني، مشواره في المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، عندما يواجه عُمان على استاد جاسم بن حمد بالدوحة، في الساعة التاسعة والربع مساء اليوم بتوقيت أبوظبي، في واحدة من أكثر المواجهات ترقباً على مستوى المجموعة الأولى، التي تضم منتخبنا إلى جانب عُمان وقطر.
يلعب كل منتخب مباراتين ويتأهل مباشرة إلى «المونديال» صاحب المركز الأول بالمجموعة، وانتهت المباراة الأولى بين عُمان وقطر بالتعادل من دون أهداف، ما يعني أن «الأبيض» يدخل اللقاء المرتقب بطموح حصد «العلامة الكاملة» لقطع خطوة عملاقة في رحلة «حلم المونديال». 
ويدخل «الأبيض» لقاء «القمة الخليجية» في أتم جاهزيته البدنية والفنية، بعد فترة إعداد شهدت تركيزاً عالياً من الجهاز الفني بقيادة الروماني كوزمين أولاريو، الذي خصص الأيام الماضية لرصد نقاط القوة والضعف في صفوف المنتخب العُماني.
واستقر كوزمين على التشكيلة التي يخوض بها اللقاء، مع اعتماد أسلوب متوازن يجمع بين الانضباط الدفاعي والفعالية الهجومية، عبر تنظيم الخطوط على طريقة 4-3-2-1، وتطبيق مبدأ تقارب الخطوط لإغلاق المساحات أمام انطلاقات لاعبي عُمان، خاصة مع توقعات بأن البرتغالي كارلوس كيروش مدرب الأحمر سيلجأ إلى أسلوب دفاعي متحفظ يعتمد على التكتل والارتداد السريع.
وفي المقابل، يخطط «الأبيض» لاستغلال المساحات خلف دفاع عُمان عبر التحرك الذكي والتمريرات البينية السريعة، مع تكليفات خاصة لنجومه فابيو ليما، لوان بيريرا، كايو لوكاس، ويحيى الغساني، إضافة إلى نيكولاس خيمينيز، لقيادة الهجمات وصناعة الفارق في الثلث الهجومي الأخير.
أما في وسط الميدان، يعتمد كوزمين على قوة الارتكاز والسيطرة على منطقة المناورات لمواجهة مفاتيح لعب المنتخب العُماني.
وفي كلمته الأخيرة للاعبين خلال المحاضرة الفنية، شدد كوزمين على أن طريق التأهل ما زال مفتوحاً، لكن الفوز لن يتحقق إلا بالعزيمة والروح القتالية، مؤكداً أن «من يستحق الوصول إلى المونديال هو الفريق الذي يقاتل على كل كرة في جميع أرجاء الملعب»، وطالب المدرب من لاعبيه التمسك بالأداء الرجولي، والتحلي باليقظة لتحقيق تطلعات الشارع الرياضي، ونيل شرف تمثيل الوطن في أكبر محفل كروي عالمي، ويرفع «الأبيض» في موقعة الدوحة الأولى، شعار الفوز ولا شيء غيره، في بداية طريق يأمل فيه الجميع أن يكون بوابة الحلم إلى كأس العالم 2026.

