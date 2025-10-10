الأردن تخسر أمام بوليفيا



عمان (أ ف ب)



خسر منتخب الأردن ودياً أمام نظيره البوليفي 0-1 على ملعب رجب طيب أردوغان في مدينة إسطنبول التركية.

وتدخل المباراة في إطار استعدادات منتخب الأردن للمشاركة التاريخية الأولى في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ونجح المنتخب البوليفي بحسم الفوز في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء (90) عبر تسديدة متقنه من روبسون ماتيوس تومي أسكنها في أقصى الزاوية اليمنى للحارس البديل يزيد أبو ليلى.

واشرك المغربي جمال سلامي مجموعة من الوجوه الشابة في الشوط الأول، قبل الزج بعدد من لاعبي الخبرة مطلع الشوط الثاني.

ويتوجه منتخب الأردن السبت إلى العاصمة الألبانية تيرانا لخوض مباراة ودية ثانية أمام أصحاب الأرض يوم الثلاثاء القادم.

ويخوض منتخب الأردن وهو أول منتخب عربي ضمن التأهل لكأس العالم معسكره التدريبي الثاني، بعدما واجه الشهر الماضي المنتخب الروسي ودياً في موسكو وتعادل معه 0-0، قبل الفوز على ضيفه منتخب الدومينيكان 3-0 في عمان.