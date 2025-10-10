السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
تونس.. «حفل السداسية»

تونس.. «حفل السداسية»
10 أكتوبر 2025 22:51

 
تونس (د ب أ)

اكتسح منتخب تونس نظيره ساو تومي وبرينسيب 6 - صفر ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.
تقدم فراس شواط في الدقيقة 36، وزاد النتيجة إلياس سعد بهدفين في الدقيقتين 39 و43، قبل أن يسجل إسماعيل غربي الهدف الرابع في الدقيقة 47، ثم هدفين من محمد علي بن رمضان في الدقيقتين 68 و90 أحدهما من ركلة جزاء.
رفع منتخب تونس، الذي ضمن التأهل سلفاً للمونديال بفوزه في الجولة الماضية على غينيا الاستوائية 1- صفر، رصيده إلى 25 نقطة في صدارة المجموعة الثامنة.
أما منتخب ساو تومي وبرينسيب فيظل متذيلا بلا نقاط.

 

كأس العالم
تونس
ساو تومي وبرينسب
غينيا
غينيا الاستوائية
آخر الأخبار
«دو» تدعم الجيل القادم من المبتكرين في الإمارات خلال «إكسباند نورث ستار 2025»
اقتصاد
«دو» تدعم الجيل القادم من المبتكرين في الإمارات خلال «إكسباند نورث ستار 2025»
اليوم 14:38
منتخب أيرلندا الشمالية يكتب التاريخ على أرضه
الرياضة
منتخب أيرلندا الشمالية يكتب التاريخ على أرضه
اليوم 14:37
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
الرياضة
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
اليوم 14:30
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
علوم الدار
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
اليوم 13:59
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
الرياضة
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
اليوم 13:58
