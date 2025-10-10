تونس.. «حفل السداسية»



تونس (د ب أ)



اكتسح منتخب تونس نظيره ساو تومي وبرينسيب 6 - صفر ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.

تقدم فراس شواط في الدقيقة 36، وزاد النتيجة إلياس سعد بهدفين في الدقيقتين 39 و43، قبل أن يسجل إسماعيل غربي الهدف الرابع في الدقيقة 47، ثم هدفين من محمد علي بن رمضان في الدقيقتين 68 و90 أحدهما من ركلة جزاء.

رفع منتخب تونس، الذي ضمن التأهل سلفاً للمونديال بفوزه في الجولة الماضية على غينيا الاستوائية 1- صفر، رصيده إلى 25 نقطة في صدارة المجموعة الثامنة.

أما منتخب ساو تومي وبرينسيب فيظل متذيلا بلا نقاط.