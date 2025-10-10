نيجيريا تشعل المنافسة في تصفيات المونديال



جوهانسبرج (د ب أ)



واصل منتخب بنين تزعمه لصدارة المجموعة الثالثة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم في أميركا والمكسيك وكندا، وذلك عقب فوزه على مضيفه منتخب رواندا 1- صفر.

ورفع منتخب بنين رصيده إلى 17 نقطة في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد رواندا عند 11 نقطة في المركز الرابع.

وسجل توسين أييجون هدف المباراة الوحيد لمنتخب بنين في الدقيقة 80.

وفي مباراة ثانية بالمجموعة، حافظ المنتخب النيجيري على آماله في بلوغ المونديال ولو من خلال الملحق، وذلك بعد فوزه على مضيفه ليسوتو 2-1، وتقدم المنتخب النيجيري في الدقيقة 55 عن طريق تورست إيكونج من ضربة جزاء، قبل أن يضيف أكور أدامز الهدف الثاني في الدقيقة 80.

وفي الدقيقة 83 سجل هولمفو كلاكي الهدف الوحيد لمنتخب ليسوتو.

ورفع منتخب نيجيريا رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد ليسوتو عند تسع نقاط في المركز الخامس (قبل الأخير).

وخيم التعادل السلبي على مواجهة جنوب أفريقيا ومضيفه منتخب زيمبابوي.

ورفع منتخب جنوب أفريقيا رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف بنين المتصدر، وبفارق نقطة عن نيجيريا في المركز الثالث، فيما يحتل منتخب زيمبابوي المركز الأخير برصيد خمس نقاط.

وتقام الجولة الأخيرة من المجموعة يوم الثلاثاء المقبل، حيث تلتقي نيجيريا مع بنين في لقاء حاسم، وتلعب جنوب أفريقيا مع رواندا، وتلتقي ليسوتو مع وزيمبابوي يوم الاثنين.