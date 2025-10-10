السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رينجرز يجهز بدائل لجيرارد «المرشح المحتمل»!

رينجرز يجهز بدائل لجيرارد «المرشح المحتمل»!
10 أكتوبر 2025 23:15

 
لندن (د ب أ)

أفادت تقارير بأن نادي رينجرز الأسكتلندي يجري مقابلات مع مرشحين بديلين، بعد محادثات أولية بناءة مع ستيفن جيرارد، في إطار سعيهم لإيجاد بديل للمدرب المقال راسل مارتن.
وظهر جيرارد سريعاً أبرز المرشحين لشغل المنصب الشاغر، في النادي المنتمي لجلاسجو، بعد بث مقابلة مع زميله السابق في منتخب إنجلترا، ريو فيرديناند، وبعد أقل من 48 ساعة على إقالة المدرب مارتن.
وأعلن المدرب السابق لرينجرز أنه لا يزال أمامه عمل لم ينجزه في عالم التدريب، ووصف الفريق الأسكتلندي بأنه الخيار الأمثل له في عام 2018.
وأكد جيرارد «45 عاماً» أنه منفتح على الانضمام إلى فريق قادر على المنافسة من أجل الفوز، وأنه واثق من نجاحه إذا استطاع تشكيل فريق العمل المثالي.
ووعد أندرو كافيناج رئيس مجلس الإدارة ونائبه باراج ماراثي في وقت سابق هذا الأسبوع الجماهير بعملية توظيف دقيقة ومدروسة، والتي شاركا فيها بكثافة وسيمنحونها الأولوية الكاملة.
ويتحرك الثنائي الأميركي بخطى سريعة، وسيتعين عليهما إقناع جيرارد بهيكل الإدارة والتوظيف في النادي إذا قررا أن يكون قائد ليفربول السابق هو مرشحهما المفضل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).
ويحتل رينجرز المركز الثامن في الدوري الممتاز، بفارق 11 نقطة عن هارتس المتصدر، والمركز 32 في الدوري الأوروبي، بعد أن حقق المدرب مارتن خمسة انتصارات في 17 مباراة.
وكان داني رول اسما بارزا في قوائم المرشحين المحتملين، وعلى غرار جيرارد، أصبح المدرب الألماني عاطلاً عن العمل بعد مغادرته شيفيلد وينزداي المتعثر في 29 يوليو الماضي.
ولم يمض رول «36 عاماً» سوى موسم واحد كامل في مجال التدريب، لكنه سبق له العمل مع لايبزيج، وساوثهامبتون، وبايرن ميونيخ، والمنتخب الألماني.

 

أسكتلندا
الدوري الأسكتلندي
رينجرز
ستيفن جيرارد
