الأحد 12 أكتوبر 2025
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رواتب مدربي «الكالتشيو».. كونتي يتصدر وأليجري وجاسبريني في الوصافة

رواتب مدربي «الكالتشيو».. كونتي يتصدر وأليجري وجاسبريني في الوصافة
11 أكتوبر 2025 11:49

معتز الشامي (أبوظبي)

كشفت صحيفة «توتو ميركاتو» عن قائمة أجور مدربي أندية الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026، والتي أظهرت أن أنطونيو كونتي مدرب نابولي هو الأعلى دخلاً بين جميع مدربي الكالتشيو، براتب سنوي صافٍ يبلغ 8 ملايين يورو، حيث جدّد كونتي، الذي قاد نابولي لتحقيق لقبه الثاني في الدوري خلال ثلاث سنوات، عقده في مايو الماضي، ليصبح الأعلى أجراً في إيطاليا بفضل إنجازاته الأخيرة مع الفريق الجنوبي.
ويليه في المركزين الثاني والثالث كل من ماسيميليانو أليجري مدرب ميلان، وجان بييرو جاسبريني مدرب روما، حيث يتقاضى كل منهما 5 ملايين يورو سنوياً، وفي المراتب التالية يأتي فينتشنزو إيتاليانو (بولونيا)، ستيفانو بيولي (فيورنتينا)، وإيجور تودور (يوفنتوس) براتب بلغ 3 ملايين يورو لكلٍ منهم، أما كريستيان كيفو (إنتر ميلان) وماوريتسيو ساري (لاتسيو)، فيحصلان على 2.5 مليون يورو سنوياً.وتضم القائمة خمسة مدربين فقط يتقاضون أقل من مليون يورو في الموسم، من بينهم كارلوس كويستا (بارما)، كوستا رونيايتش (أودينيزي)، باولو زانيتي (هيلاس فيرونا)، دافيدي نيكولا (كريمونيزي)، وفابيو جروسو (ساسولو).
ومن المقرر أن تُستأنف منافسات الدوري الإيطالي بعد التوقف الدولي الأسبوع المقبل، حيث تبرز مواجهتا روما ضد إنتر وميلان أمام فيورنتينا ضمن الجولة السابعة.

 

أليجري
أنطونيو كونتي
نابولي
ميلان
