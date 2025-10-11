«الكاحل» يحرم مبابي من رحلة آيسلندا

باريس(أ ف ب)

تعرّض قائد منتخب فرنسا لكرة القدم كيليان مبابي لإصابة جديدة بكاحله الأيمن، خلال مواجهة أذربيجان، الجمعة، في تصفيات مونديال 2026، وسيغيب عن رحلة «الأزرق» إلى آيسلندا، بحسب ما أعلن الجهاز الفني للمنتخب.

وكان مبابي قد عانى سابقاً من إصابة في الكاحل الأيمن مع فريقه ريال مدريد الإسباني، وتلقى ضربتين خلال الفوز على أذربيجان (3-0)، في مباراة سجّل فيها الهدف الافتتاحي قبل أن يُستبدل قرب نهايتها.

ويضاف غيابه إلى قائمة طويلة من المهاجمين الغائبين عن معسكر أكتوبر الخاص بالتصفيات، على غرار عثمان ديمبلي، أفضل لاعب في العالم للموسم الماضي، ديزيريه دويه، ماركوس تورام وبرادلي باركولا.

وجاء في بيان الاتحاد الفرنسي: «لن يكون كيليان مبابي قادراً على اللعب يوم الاثنين أمام آيسلندا».

وعند عودته إلى مركز كليرفونتين التدريبي، «تحدث قائد المنتخب الفرنسي مع المدرب ديدييه ديشان»، الذي «أبلغ بغيابه رسميا».

وأوضح الاتحاد الفرنسي أن مبابي «عاد ليكون بتصرف فريقه، ولن يستبدل بلاعب آخر».

وكان النجم الفرنسي قد حظي براحة خلال الأسبوع الماضي في التدريبات.

وسجل مبابي الهدف الأول من مجهود فردي (45+2)، قبل أن يتعرض لأول ضربة على كاحله المصاب إثر تدخل من رستم أحمدزاده الذي نال بطاقة صفراء (52).

ثم تعرض لضربة جديدة في الكاحل نفسه من عبد الله خيبلاييف في نهاية المباراة، ليغادر الملعب ويحل مكانه فلوريان توفان (82).

وقال ديشامب بعد المباراة «كاحله حساس، وتلقى ضربة في نفس المكان، ففضل الخروج لأن الألم كان شديداً».