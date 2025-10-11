الأحد 12 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

بعد تأهل «الفراعنة» إلى كأس العالم.. صلاح في راحة!

بعد تأهل «الفراعنة» إلى كأس العالم.. صلاح في راحة!
11 أكتوبر 2025 12:01

القاهرة (رويترز)

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، غياب محمد صلاح لاعب ليفربول عن مواجهة غينيا بيساو، في ختام مشوار الفريق في تصفيات كأس العالم لكرة القدم، وذلك بعد ضمان التأهل.
وسجّل صلاح (33 عاماً) هدفين في الفوز 3 - صفر على جيبوتي يوم الأربعاء الماضي، لتضمن مصر التأهل لكأس العالم التي ستقام في أميركا الشمالية العام المقبل.
ورفع منتخب مصر رصيده إلى 23 نقطة قبل جولة واحدة على نهاية مشوار التصفيات، ليكون من الصعب على بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني برصيد 18 نقطة تعويض فارق النقاط.
وقال الاتحاد عبر فيسبوك: «خرج الثنائي حمدي فتحي ومروان عطية من قائمة مباراة غينيا بيساو للإيقاف بعد الحصول علي الإنذار الثاني في مباراة جيبوتي الأخيرة. كما قرر الجهاز الفني إراحة محمد صلاح وعدم مشاركته في مباراة غينيا بيساو وبالتالي تقرر إراحة الثلاثي من التدريبات".
ويلتقي منتخب مصر في الجولة الأخيرة مع غينيا بيساو بإستاد القاهرة يوم الأحد المقبل، في فرصة ليحتفل صاحب الأرض مع جماهيره بالتأهل لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه.
وسبق أن تأهل منتخب مصر لكأس العالم لنسختي 1934 و1990 في إيطاليا و2018 في روسيا.
ووصل صلاح إلى هدفه رقم 20 مع منتخب مصر في كافة مشاركاته مع المنتخب في تصفيات كأس العالم، ليصبح في صدارة هدافي أفريقيا بتصفيات كأس العالم على مر العصور.
وسجل صلاح 61 في تاريخه الدولي مع منتخب الفراعنة.

