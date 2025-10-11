الأحد 12 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الأبيض الأولمبي» يدشن تجاربه الودية بالخسارة من الأردن

«الأبيض الأولمبي» يدشن تجاربه الودية بالخسارة من الأردن
11 أكتوبر 2025 12:30

معتصم عبدالله (أبوظبي)

خسر منتخبنا الوطني الأولمبي أمام ضيفه المنتخب الأردني 0-2، في المباراة الودية الأولى التي جمعت المنتخبين مساء الجمعة على استاد نادي الإمارات في رأس الخيمة، ضمن برنامج الإعداد لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في السعودية خلال يناير 2026.
وسجّل هدفي «النشامى» مؤمن الساكت في الدقيقة 45، وأنس الخُب في الدقيقة 83، على أن تتجدد المواجهة بين المنتخبين في الودية الثانية، التي تقام في الخامسة وعشر دقائق من مساء الاثنين على الملعب ذاته.
وتُعد التجربتان أمام الأردن أولى محطات إعداد «الأبيض الأولمبي» بعد تأهله إلى النهائيات القارية عبر بوابة أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني في التصفيات، بعدما جمع 6 نقاط من فوزين متتاليين على جوام (13-0) وهونج كونج (2-0)، في حين تصدّر منتخب إيران المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة (9 نقاط).
ويهدف الجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني مارسيلو برولي من خلال المعسكر الحالي، إلى رفع الجاهزية البدنية والفنية للعناصر الأساسية، إلى جانب اختبار عدد من الوجوه الجديدة قبل اعتماد القائمة النهائية، التي ستمثّل المنتخب في النهائيات الآسيوية.
ويتخلل المعسكر المغلق في رأس الخيمة تدريبات يومية، ومحاضرات فنية، وتحليل فيديو لأداء المنتخبين خلال التصفيات الأخيرة.
وضمت قائمة «الأبيض الأولمبي» 23 لاعباً هم، سعيد المقدمي (الفجيرة)، مرزوق البدواوي (حتا)، زايد عبدالله (الجزيرة).
ومبارك بني زامة (بني ياس)، منصور صالح المنهالي، هزاع شهاب (الوحدة)، منصور البلوشي (العين)، يوسف المرزوقي (الجزيرة)، علي جمعة (الإمارات)، ليونارد أوفور (الظفرة)، أحمد مال الله (اتحاد كلباء). 
وسيف المنهالي (بني ياس)، سولمون سوسو (النصر)، عبدالله أحمد (الوصل)، حازم عباس (العين)، علي عبدالعزيز (النصر)، مطر زعل (الشارقة).  وغيث عبدالله سهيل، محمد جمعة المنصوري (شباب الأهلي)، مايد الكاس (الشارقة)، علي المعمري (الجزيرة)، محمد الحمادي (الإمارات)، أحمد رائد الشمري (النصر)، خليفة خميس سعد (الوصل).
وأسفرت قرعة نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً عن وقوع المنتخب في المجموعة الثانية إلى جانب اليابان وقطر وسوريا، فيما يلعب منتخب الأردن ضمن المجموعة الأولى التي تضم السعودية «المستضيف»، فيتنام، وقيرغيزستان. 
وتقام البطولة خلال الفترة من 7 إلى 25 يناير 2026، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي، فيما تضمن المنتخبات الثلاثة الأولى في البطولة التأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.
ويُسجل هذا التأهل الحضور السادس لـ «الأبيض الأولمبي» في النهائيات الآسيوية، بعد مشاركاته السابقة في نسخ عُمان 2014، قطر 2016، تايلاند 2020، أوزبكستان 2022، وقطر 2024، فيما غاب فقط عن نسخة الصين 2018.

