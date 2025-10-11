الأحد 12 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

«تحقيق الفيفا» يهدد بالحرمان من التأهل إلى مونديال 2026

«تحقيق الفيفا» يهدد بالحرمان من التأهل إلى مونديال 2026
11 أكتوبر 2025 12:05

معتز الشامي (أبوظبي)

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تحقيقاً رسمياً مع غينيا الاستوائية، قد يحرمها من المنافسة على التأهل لكأس العالم 2026، وذلك مساء الخميس الماضي، كان من المقرر أن تستضيف مالاوي نظيرتها غينيا الاستوائية في ملعب بينجو الوطني، بالعاصمة ليلونجوي، في تصفيات كأس العالم.
ولكن قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة، أعلن اتحاد مالاوي لكرة القدم، إلغاء المباراة بسبب «صعوبات سفر غير متوقعة» للخصم، وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أن لجنته التأديبية ستحقق في سبب عدم سفر منتخب غينيا الاستوائية إلى مالاوي لخوض مباراة.
وكانت غينيا الاستوائية قد خسرت مباراتيها الأوليين في نوفمبر الماضي أمام ناميبيا وليبيريا، بعدما قرر «فيفا» أن قائد الفريق إيميليو إنسوي غير مؤهل لتمثيل البلاد في مباريات التصفيات، وتم السماح لـ «إنسوي» في وقت لاحق باستئناف اللعب مع غينيا الاستوائية.
وفي بيان رسمي، أكد فيه اتحاد كرة القدم في مالاوي إلغاء المباراة، قال إن القرار اتُخذ «بسبب تعقيدات سفر غير متوقعة أثرت على الفريق الزائر»، ومع ذلك، كشف منشور على الحساب الرسمي لمنتخب غينيا الاستوائية، أن اللاعبين صوتوا لصالح عدم السفر إلى المباراة، بسبب المخاوف على صحتهم بعد أن طُلب منهم السفر ليلاً والهبوط في صباح يوم المباراة.
ونتيجة لهذا القرار، أوقف الاتحاد الوطني المدرب خوان ميشا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متهماً اللاعبين والمدرب بعدم احترام شعب غينيا الاستوائية، حيث كان الفريقان مالاوي وغينيا الاستوائية لا يزالان يتنافسان على التأهل إلى الملحق، في المجموعة الثامنة خلف تونس المتأهلة، وتأهل أقل من نصف المنتخبات الـ 48 المتنافسة في أميركا الشمالية إلى البطولة، مع وجود 28 مقعداً شاغراً.
وتتنافس 9 دول على الأقل من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مع احتمال انضمام فريق عاشر في حال تأهله عبر مباراة فاصلة بين الاتحادات القارية، ولتحديد الفرق المتأهلة إلى مونديال أميركا الشمالية، قُسمت المنتخبات إلى 9 مجموعات، تضم كل منها 6 فرق، ويتأهل بطل كل مجموعة تلقائياً، بينما تتنافس أفضل 4 فرق من أصحاب المركز الثاني في مباريات فاصلة، لتحديد الفريق المتأهل إلى مباريات التصفيات.

الفيفا
تصفيات كأس العالم
