أليجري الأفضل في «الكالشيو» عن شهر سبتمبر

معتز الشامي (أبوظبي)

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي «ليجا سيري آ» رسمياً، أمس، تتويج ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لنادي ميلان، بجائزة مدرب الشهر لشهر سبتمبر 2025، بعد أن قاد فريقه لانطلاقة مميزة في الموسم الجديد، وسيُمنح أليجري الجائزة رسمياً قبل مباراة ميلان المقبلة على ملعبه أمام فيورنتينا يوم الأحد 19 أكتوبر.

وذكرت الرابطة في بيانها أن الجائزة جاءت بناءً على تقييم لجنة من مديري وسائل الإعلام الرياضية، استناداً إلى المعايير الفنية والنتائج وجودة الأداء، إضافة إلى السلوك والروح الرياضية التي أظهرها المدرب خلال المباريات من الجولة الثالثة حتى الخامسة من الدوري.

وقال لويجي دي سيرفو، المدير التنفيذي للرابطة: «تأثير أليجري على انطلاقة ميلان المميزة واضح للجميع. لقد استطاع خلال فترة قصيرة أن يجهّز فريقاً متوازناً ويُبرز قدرات لاعبيه الفردية والجماعية، ويغرس فيهم عقلية الانتصار وروح التضحية والطموح، وهي مقومات ضرورية لتحقيق الألقاب الكبرى».

وأضاف: «عودة أليجري إلى مقاعد التدريب أعادت للدوري الإيطالي أحد أنجح مدربيه في التاريخ، بفضل خبرته وقدرته على قراءة المباريات وصياغة خطط مرنة تُعيد ميلان للمنافسة على البطولات الكبرى».

ويحتل ميلان حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطتين فقط خلف المتصدرين روما ونابولي، بعد شهر مثالي شهد أيضاً تتويج نجم الفريق كريستيان بوليسيتش بجائزة أفضل لاعب في سبتمبر.

ويُذكر أن أليجري يُعد ثاني أعلى مدرب أجراً في الدوري الإيطالي براتب سنوي صافٍ يبلغ 5 ملايين يورو، متساوياً مع مدرب روما جان بييرو جاسبريني، فيما يتصدر القائمة أنطونيو كونتي مدرب نابولي بـ 8 ملايين يورو سنوياً، وكان أليجري قد عاد إلى تدريب ميلان الصيف الماضي بعقد يمتد لعامين مع خيار التمديد، بعد أن قاد الفريق سابقاً بين 2010 و2014 وحقق معه لقب الدوري الإيطالي في موسم 2010-2011.