رواية رونالدو و«الأساطير السبعة».. تعرّف على التفاصيل

معتز الشامي (أبوظبي)

شارك 7 لاعبين فقط في تاريخ كرة القدم في أكثر من 1200 مباراة طوال مسيرتهم، بحسب مؤسسة إحصائيات كرة القدم والرياضة الترفيهية، من بين اللاعبين السبعة الذين خاضوا أكثر من 1200 مباراة احترافية، هناك نجوم سابقون من إنجلترا والبرتغال والبرازيل وأيرلندا الشمالية.

ويتصدر بيتر شيلتون القائمة بعدد 1504 مباريات، حيث احترف حارس المرمى بيتر شيلتون من عام 1966 إلى عام 1997، وقضى مسيرته الاحترافية كاملة في إنجلترا، وحتى يومنا هذا، لا يزال صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع منتخب إنجلترا برصيد 125 مباراة، على الرغم من أن هاري كين لا يفصله عن اللحاق به سوى 16 مباراة، مع أكثر من 1500 مباراة خاضها، سيبقى شيلتون في صدارة هذه القائمة في المستقبل المنظور.

ويأتي الحارس البرازيلي فابيو ثانياً بعدد 1355 مباراة، حيث لا يزال يلعب كرة القدم حتى يومنا هذا.

وبدأ حارس المرمى البرازيلي مسيرته الكروية عام 1997، وشارك حتى الآن في أكثر من 1300 مباراة مع الأندية، ولم يُشارك مع المنتخب البرازيلي قط، رغم أنه قضى معظم مسيرته الكروية في الدوري البرازيلي الممتاز. لعب الحارس البالغ من العمر 45 عاماً معظم مبارياته مع كروزيرو، لكنه يلعب مع فلومينينسي منذ عام 2022، وخلال عام 2025 وحده، شارك في 60 مباراة مع فلومينينسي، ويبدو أنه لا يخطط للاعتزال قريباً.

وثالث اللاعبين جاء كريستيانو رونالدو بعدد 1289 مباراة مع ناديه ومنتخب بلاده. بعد تجديد عقده مؤخراً مع نادي النصر، ومع اقتراب كأس العالم 2026، لا يزال أمام النجم البرتغالي بضع سنوات أخرى.

ويحتل راي كليمنس المركز الرابع بعدد 1283 مباراة، حيث خاض حارس مرمى ليفربول الأسطوري طوال مسيرته الكروية، التي امتدت من عام 1965 إلى عام 1988، هذا العدد الكبير من المباريات، بينها 61 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، ما جعله سادس أكثر حارس مرمى مشاركة مع منتخب إنجلترا.

ويعقبه بفارق 20 مباراة ستانلي ماثيوز وبعدد 1263 مباراة، حيث كان ماثيوس أول لاعب يفوز بالكرة الذهبية. ويعد أحد أعظم اللاعبين الذين أنجبتهم إنجلترا على الإطلاق، والأرقام القياسية التي حققها تتحدث عن نفسها، واستمتع بسنوات ذروة تألقه مع ستوك سيتي وبلاكبول، مستحوذاً على قلوب الجماهير آنذاك. في حين أن معظم اللاعبين المحترفين يميلون إلى التقاعد في الثلاثينيات من عمرهم، إلا أن ماثيوز اعتزل اللعب عام 1965 عن عمر يناهز الخمسين.

وجاء خلفه بات جينينجز بعدد 1234 مباراة، حيث شارك اللاعب الدولي السابق لمنتخب أيرلندا الشمالية في العدد الكبير من المباريات بين عامي 1963 1986، وخلال مسيرته الكروية، لعب حارس المرمى لفترات مع فرق مثل واتفورد وتوتنهام وأرسنال، وكانت أنجح سنواته مع توتنهام. ورُشّح لجائزة الكرة الذهبية 3 مرات، واختير ضمن التشكيلة المثالية لعام 1973.

ويحتل روجيريو سيني المركز السابع بعدد 1232 مباراة، حيث لعب حارس المرمى البرازيلي بين عامي 1990 و2015، وقضى مسيرته الكروية كاملة في البرازيل، وأمضى سيني معظم مسيرته الكروية مع ساو باولو، حيث يُعد صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات ب 1197 مباراة مع النادي، كما يحمل سيني الرقم القياسي كأكثر حارس مرمى تهديفاً على مر العصور، برصيد 129 هدفاً، وكان سيني الحارس الرئيسي لساو باولو في تنفيذ ركلات الجزاء منذ عام 1997، كما نفّذ الكرات الثابتة.

وبمشاركته في 1128 مباراة، يتفوق سيني حالياً على ليونيل ميسي وكذلك على لاعبين مثل تشافي ولوكا مودريتش في عدد المباريات على مر العصور.