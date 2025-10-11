الأحد 12 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الأرجنتين تفوز ودياً على فنزويلا تحت أعين ميسي

الأرجنتين تفوز ودياً على فنزويلا تحت أعين ميسي
11 أكتوبر 2025 12:23

ميامي (أ ف ب)

تجاوزت الأرجنتين غياب نجمها ليونيل ميسي، لتفوز على فنزويلا 1-0 في مباراة وديّة دولية في كرة القدم، أمس، في ميامي الأميركية.
وسجل جيوفاني لو سيلسو هدف الفوز في الدقيقة 31 بعد هجمة منظمة، ليمنح أبطال العالم الانتصار في مباراة أُقيمت أمام نحو 15 ألف متفرج فقط في ملعب هارد روك، الذي تبلغ سعته 65 ألف متفرج.
وشاهد ميسي (38 عاماً)، نجم إنتر ميامي وأفضل لاعب في العالم ثماني مرات، المباراة من المدرجات، فيما لم تواجه الأرجنتين أي صعوبة تذكر لتجاوز فنزويلا.
وقدّم المهاجمان خوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز أداءً مميزاً طوال اللقاء، كما تألق الظهير ناهويل مولينا.
وشارك ألفاريز ومارتينيز في صناعة هدف الفوز، بعد تبادل رائع للكرة انتهى بتمريرة إلى لو سيلسو، الذي سدد بيسراه كرة قوية سكنت شباك الحارس الفنزويلي خوسيه كونتريراس.
وتُعد هذه المباراة الأولى من بين وديتين تخوضهما الأرجنتين في فلوريدا، خلال فترة التوقف الدولي.
وسيلتقي أبطال العالم 2022 منتخب بورتوريكو في فورت لودرديل يوم الثلاثاء المقبل، في مباراة نُقلت من ملعب سولدجر فيلد في شيكاغو في وقت سابق من هذا الأسبوع، بسبب الحملة الجارية التي تشنها الحكومة الأميركية ضد المهاجرين.

ميسي
منتخب الأرجنتين
