«الرياضات البحرية» يرسم المستقبل بالمشاركة في «اجتماع شنغهاي الدولي»

أبوظبي (الاتحاد)

شارك وفد من اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، برئاسة خالد جاسم المدفع، نائب رئيس الاتحاد، يرافقه أحمد إبراهيم وأحمد عيسى الحوسني، عضوا مجلس إدارة الاتحاد، في أعمال الاجتماع العام للاتحاد الدولي للرياضات البحرية، الذي استضافته مدينة شنغهاي الصينية.

جاءت هذه المشاركة تعزيزاً لاستراتيجية دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز حضورها الفاعل في المحافل الدولية المتخصصة، والمساهمة في تطوير الرياضات البحرية، التي تشكّل جزءاً أصيلاً من تراثها الثقافي وهويتها الوطنية، كما تهدف المشاركة إلى الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية ومواكبة أحدث التطورات في هذا القطاع الحيوي.

وركّز الاجتماع على مناقشة سبل تطوير اللوائح والأنظمة المنظمة لسباقات الرياضات البحرية، وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات بين ممثلي الدول الأعضاء، والسعي إلى تعزيز أواصر التعاون المشترك لتنظيم فعاليات بحرية دولية متميزة، تُسهم في دفع عجلة تطور هذه الرياضة عالمياً.

وأكد خالد جاسم المدفع، أن المشاركة مثّلت فرصة قيمة للاطلاع على أحدث المستجدات وتبادل الرؤى مع الخبراء والمتخصصين على المستوى الدولي.

وأوضح أن الوفد نقل صورة مميزة عن ريادة الدولة وإنجازاتها في قطاع الرياضات البحرية، إلى جانب العمل على بناء وتعميق الشراكات الدولية الاستراتيجية، التي تدعم مسيرة تطوير هذه الرياضات محلياً وعالمياً.

وأشار المدفع أن هذه المشاركة امتداد للجهود المستمرة التي تبذلها دولة الإمارات، للحفاظ على إرثها البحري الأصيل مع تسريع وتيرة تطويره، وترسيخ مكانتها كوجهة رائدة وطرف فاعل في رسم ملامح مستقبل الرياضات البحرية على الخريطة العالمية.