الأحد 12 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سون هيونج مين.. الرقم القياسي في الأمسية الحزينة!

سون هيونج مين.. الرقم القياسي في الأمسية الحزينة!
11 أكتوبر 2025 13:32

علي معالي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
البرازيل تستعرض أمام كوريا الجنوبية بـ «خماسية»

خسر منتخب كوريا الجنوبية ودياً من البرازيل بخماسية في مباراة دولية، في أمسية حزينة على الفريق الآسيوي، لكن المباراة في نفس الوقت سجّلت رقماً قياسياً للمهاجم التاريخي لكوريا الجنوبية سون هيونج مين، حيث أصبح رسمياً اللاعب الكوري الأكثر مشاركة في كل العصور، بعد مشاركته في 137 مباراة مُتخطياً أسطورتي كوريا الجنوبية شا بوم كين، وهونج مونج بو «136 مباراة».
وفي المباراة أمام «السامبا» التي جرت في سيؤول، ظهر سون معزولاً في الهجوم، مع عدد قليل من التدخلات الفردية، لكنه لم يُنقذ الفريق من أثقل خسارة له منذ نهاية عام 2022، والتي جاءت أيضاً أمام البرازيل بنتيجة 1-4 في كأس العالم في قطر.
من المقرر أن يُقيم الاتحاد الكوري لكرة القدم حفل تكريم خاصاً لسون في المباراة أمام باراجواي الثلاثاء المقبل، تقديراً لرحلة اقتربت من 14 عاماً مع المنتخب الوطني، منذ ظهوره لأول مرة في عام 2010، حيث سجّل سون 53 هدفاً، وقاد بلاده عبر ثلاث بطولات لكأس العالم، وأصبح أكبر رمز لكرة قدم في كوريا الجنوبية في القرن الـ 21.

هيونج مين سون
كوريا الجنوبية
منتخب البرازيل
آخر الأخبار
استعدادات لقمة دولية بشأن غزة بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر (رويترز)
الأخبار العالمية
غداً.. قمة عالمية في شرم الشيخ بشأن غزة يحضرها ترامب وقادة 20 دولة
اليوم 01:23
فلسطينيون يشقون طريقهم على طول الساحل إلى الشمال صوب مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
500 ألف فلسطيني عادوا إلى مدينة غزة
اليوم 01:23
يمنيون في أحد المرافق الصحية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
5400 انتهاك حوثي ضد القطاع الصحي في اليمن
اليوم 01:23
فلسطيني يدفع دراجته الهوائية وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: 6000 شاحنة تنتظر على أبواب غزة
اليوم 01:23
رجل أمام صراف آلي في بنك فلسطين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«النقد الفلسطينية»: إعادة الخدمات المصرفية في غزة قريباً
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©