سون هيونج مين.. الرقم القياسي في الأمسية الحزينة!

علي معالي (أبوظبي)

خسر منتخب كوريا الجنوبية ودياً من البرازيل بخماسية في مباراة دولية، في أمسية حزينة على الفريق الآسيوي، لكن المباراة في نفس الوقت سجّلت رقماً قياسياً للمهاجم التاريخي لكوريا الجنوبية سون هيونج مين، حيث أصبح رسمياً اللاعب الكوري الأكثر مشاركة في كل العصور، بعد مشاركته في 137 مباراة مُتخطياً أسطورتي كوريا الجنوبية شا بوم كين، وهونج مونج بو «136 مباراة».

وفي المباراة أمام «السامبا» التي جرت في سيؤول، ظهر سون معزولاً في الهجوم، مع عدد قليل من التدخلات الفردية، لكنه لم يُنقذ الفريق من أثقل خسارة له منذ نهاية عام 2022، والتي جاءت أيضاً أمام البرازيل بنتيجة 1-4 في كأس العالم في قطر.

من المقرر أن يُقيم الاتحاد الكوري لكرة القدم حفل تكريم خاصاً لسون في المباراة أمام باراجواي الثلاثاء المقبل، تقديراً لرحلة اقتربت من 14 عاماً مع المنتخب الوطني، منذ ظهوره لأول مرة في عام 2010، حيث سجّل سون 53 هدفاً، وقاد بلاده عبر ثلاث بطولات لكأس العالم، وأصبح أكبر رمز لكرة قدم في كوريا الجنوبية في القرن الـ 21.