«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»



زينزهو (الاتحاد)



تألق فريق فيكتوري، في سباقي السرعة وتصفيات التأهل، قبل خوض السباق الرئيسي، الأحد، ضمن الجولة الثالثة لبطولة العالم «الفورمولا-1» للزوارق السريعة، التي تقام في زينزهو الصينية بمشاركة أقوى الفرق الدولية.

ونجح أليك ويكستروم على متن روزق «الفيكتوري 3»، في الحصول على المركز الأول، في سباق السرعة «السبرينت» الثاني، متقدّماً على راستي وايت مُتسابق فريق الشارقة «الوصيف»، وبيتر مورين «الصين»، الذي جاء في المركز الثالث.

واحتلّ شون تورنتي على متن «الفيكتوري 4»، المركز الثاني في سباق السرعة «السبرينت» الأول، خلف السويدي جوناس أنديرسون «السويد»، وجرانت تراسك «السويد».

وفي ضوء هذه النتائج، تقدّم أنديرسون إلى الصدارة برصيد 50 نقطة، مستفيداً من حصوله على 10 نقاط في سباق السرعة الأول، وجاء ويكستروم في المركز الثاني بالتساوي مع راستي وايت «46 نقطة» لكل منهما، بعدما حصل ويكستروم على 10 نقاط في سباق السرعة الثاني، ونال وايت 9 نقاط في السباق نفسه، وجاء تورونتي في المركز الرابع «44 نقطة»، بحصوله على النقاط التسع في سباق السرعة الأول.

وتكون المنافسة مفتوحة وقوية في السباق الرئيسي، في ضوء نتائج التصفيات، التي أسفرت عن توزيع المتسابقين على خط الانطلاقة، بوجود جوناس أنديرسون من فريق السويد في المركز الأول، وحضور قوي لثنائي «الفيكتوري تيم» مع انطلاق أليكس ويكستروم من المركز الثاني، وشون تورونتي من المركز الرابع، وبينهما ستيفان أراند من فريق الشارقة بالمركز الثالث، فيما يتواجد جرانت تراسك «السويد» بالمركز الخامس، وراستي وايت «السادس»، فيما ينطلق إريك ستارك من فريق أبوظبي من المركز العاشر.

وأكد أحمد السميطي، مدير إدارة الفرق الرياضية بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن فريق فيكتوري قادم بقوة في الجولة الثالثة، وهو ما تعكسه النتائج التي حققها في سباقي السرعة والتصفيات التأهيلية، وقال: «المنافسة على المراكز الأولى في هذه السباقات الرسمية ترفع من وتيرة الجاهزية والرغبة في التفوق في السباق الرئيسي، ما بين طموح تحقيق الفوز والوقوف على منصة التتويج، ونتطلع إلى مواصلة البناء على هذا الزخم بالتحضيرات الفنية للقوارب والذهنية للمتسابقين، لحصد أفضل النتائج والبقاء في دائرة المنافسة على ألقاب الموسم».