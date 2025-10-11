الأحد 12 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخب أيرلندا الشمالية يكتب التاريخ على أرضه

منتخب أيرلندا الشمالية يكتب التاريخ على أرضه
11 أكتوبر 2025 14:37

معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«الأبيض» يعبر عُمان ويقترب من التأهل إلى «مونديال 2026»
كوانساه خارج تشكيلة إنجلترا أمام لاتفيا

واصل منتخب أيرلندا الشمالية كتابة التاريخ على ملعبه، بعدما حقق سلسلة مميزة بالفوز في آخر خمس مباريات رسمية على أرضه دون أن تهتز شباكه بأية أهداف، في إنجاز يحدث للمرة الأولى في تاريخ المنتخب.
وفاز، أمس، منتخب أيرلندا الشمالية على سلوفاكيا بهدفين دون رد، ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026، ليحتل وصافة المجموعة بالتساوي في النقاط مع منتخب ألمانيا.
ووفقاً لبيانات شبكة أوبتا العالمية، فإن أيرلندا الشمالية انتصرت في هذه المباريات الخمس المتتالية بنتيجة إجمالية 12–0، وهو رقم يعكس التطور الكبير في التنظيم الدفاعي للفريق وقدرته على الحفاظ على نظافة الشباك أمام جماهيره.
وتُعد هذه السلسلة علامة فارقة في مسيرة المنتخب، الذي عانى في السنوات الماضية من تذبذب النتائج، قبل أن يستعيد توازنه بفضل العمل الجماعي الصلب والانضباط التكتيكي، مع تحسّن واضح في الأداء الهجومي أيضاً، حيث سجّل بمعدل يتجاوز الهدفين في كل مباراة خلال السلسلة الأخيرة.
ويأمل الجهاز الفني أن تكون هذه الانتصارات المحلية قاعدة انطلاق نحو تحقيق نتائج أفضل في التصفيات المقبلة، خصوصاً مع عودة الثقة إلى اللاعبين والجماهير، التي بدأت تستعيد الأجواء الحماسية في مدرجات بلفاست.

تصفيات كأس العالم
أيرلندا الشمالية
آخر الأخبار
استعدادات لقمة دولية بشأن غزة بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر (رويترز)
الأخبار العالمية
غداً.. قمة عالمية في شرم الشيخ بشأن غزة يحضرها ترامب وقادة 20 دولة
اليوم 01:23
فلسطينيون يشقون طريقهم على طول الساحل إلى الشمال صوب مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
500 ألف فلسطيني عادوا إلى مدينة غزة
اليوم 01:23
يمنيون في أحد المرافق الصحية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
5400 انتهاك حوثي ضد القطاع الصحي في اليمن
اليوم 01:23
فلسطيني يدفع دراجته الهوائية وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: 6000 شاحنة تنتظر على أبواب غزة
اليوم 01:23
رجل أمام صراف آلي في بنك فلسطين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«النقد الفلسطينية»: إعادة الخدمات المصرفية في غزة قريباً
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©