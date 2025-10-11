منتخب أيرلندا الشمالية يكتب التاريخ على أرضه

معتز الشامي (أبوظبي)

واصل منتخب أيرلندا الشمالية كتابة التاريخ على ملعبه، بعدما حقق سلسلة مميزة بالفوز في آخر خمس مباريات رسمية على أرضه دون أن تهتز شباكه بأية أهداف، في إنجاز يحدث للمرة الأولى في تاريخ المنتخب.

وفاز، أمس، منتخب أيرلندا الشمالية على سلوفاكيا بهدفين دون رد، ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026، ليحتل وصافة المجموعة بالتساوي في النقاط مع منتخب ألمانيا.

ووفقاً لبيانات شبكة أوبتا العالمية، فإن أيرلندا الشمالية انتصرت في هذه المباريات الخمس المتتالية بنتيجة إجمالية 12–0، وهو رقم يعكس التطور الكبير في التنظيم الدفاعي للفريق وقدرته على الحفاظ على نظافة الشباك أمام جماهيره.

وتُعد هذه السلسلة علامة فارقة في مسيرة المنتخب، الذي عانى في السنوات الماضية من تذبذب النتائج، قبل أن يستعيد توازنه بفضل العمل الجماعي الصلب والانضباط التكتيكي، مع تحسّن واضح في الأداء الهجومي أيضاً، حيث سجّل بمعدل يتجاوز الهدفين في كل مباراة خلال السلسلة الأخيرة.

ويأمل الجهاز الفني أن تكون هذه الانتصارات المحلية قاعدة انطلاق نحو تحقيق نتائج أفضل في التصفيات المقبلة، خصوصاً مع عودة الثقة إلى اللاعبين والجماهير، التي بدأت تستعيد الأجواء الحماسية في مدرجات بلفاست.