ناجلسمان مدافعاً عن فيرتز: لا أفهم انتقادات إنجلترا!

سينسيهايم (د ب أ)



دافع يوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، بشدة عن فلوريان فيرتز، بعدما فشل في التسجيل أو صناعة الأهداف في المباراة التي فاز فيها المنتخب الألماني على لوكسمبورج 4- صفر.

وتعرّض صانع الألعاب فيرتز لانتقادات في إنجلترا، بسبب ما اعتبره البعض بداية بطيئة لمسيرته مع ليفربول، بعد انتقاله من باير ليفركوزن في صفقة بلغت 155 مليون دولار. وقال ناجلسمان للصحفيين بعد مباراة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026: «قام بعمل جيد، حاول كثيراً، لم يحالفه الحظ في فرصة أو فرصتين، ولكن هذا ليس خطأه».

وأهدر فيرتز «22 عاماً» فرصة لتسجيل هدف عندما اصطدمت كرته بالعارضة في الشوط الثاني، وأعرب مدرب ألمانيا عن عدم فهمه للانتقادات الموجهة للاعب في إنجلترا. وقال ناجلسمان: «ما زال اللاعب الذي يصنع أكثر الفرص في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذا لم ينجح اللاعبون الآخرون في تحويل هذه الفرص إلى أهداف، فإن ذلك ينعكس سلبا ًعلى إحصاءاته، لكن هذه ليست حتى ثلث الحقيقة».

وأضاف: «أراه متحرراً تماماً، فيرتز لاعب يعرف جيداً ما يستطيع فعله، ويعرف كيف تسير الأمور في عالم كرة القدم».

ويلتقي المنتخب الألماني، الذي يتصدر المجموعة الأولى بالتصفيات بفارق الأهداف، مع منتخب أيرلندا الشمالية الاثنين.

وقال ناجلسمان: «بمجرد تسجيله لثلاثة أهداف، سيصبح ملك الانتقالات، حالياً يُعتبر فقط لاعباً باهظ الثمن، هذه هي طبيعة الأمور، لكنه لا يهتم بذلك، ولم يقدم له كل شيء على طبق من فضة، لقد عمل بجد، وسيفعل الشيء نفسه في ليفربول».