شباب الأهلي والشارقة جاهزان لـ «سوبر غرب آسيا للسلة»



علي معالي (أبوظبي)



يستعد شباب الأهلي والشارقة للمشاركة في «دوري سوبر غرب آسيا»، ويخوض «الفرسان» البطولة للمرة الرابعة، ضمن المجموعة الأولى مع اتحاد جدة السعودي والمحرق البحريني وكاظمة الكويتي، ويلعب «الملك» في المجموعة الثانية مع العلا السعودي والعربي القطري والكويت الكويتي، ويدشّن شباب الأهلي مشواره بلقاء اتحاد جدة يوم الاثنين في دبي، والشارقة مع العلا السعودي يوم الثلاثاء المقبل.

وبفضل تتويج شباب الأهلي بلقب النسخة الماضية، حصلت الإمارات على مقعدين في البطولة الحالية، لتكون المرة الأولى التي يمثل فيها فريقان الدولة في النهائيات.

ويضم «الفرسان» عدداً كبيراً من النجوم، يتقدمهم قيس عمر الذي أسهم بدور فعّال في ظهور الفريق بمستوى رائع، وحامد لطيف وطلال النعيمي وحسان بوي، والأميركي ديشوندر واشنطن أحد العناصر المتميزة في رحلة الدفاع عن اللقب، بعد أن لعب دوراً أساسياً في التتويج باللقب الأخير، وكان أحد أفضل لاعبي دوري الخليج العربي موسم 2024-2025، وبلغت معدلاته 21.4 نقطة، و8.3 متابعة، و5.8 تمريرة حاسمة، واستمر في تقديم الأداء القوي أيضاً في دوري أبطال آسيا 2025، حيث ساعد الفريق في الوصول إلى نصف النهائي، وحصد لقب أفضل هداف في هذا الدور برصيد 34.3 نقطة.

وفي المقابل، فإن «الملك» يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين الأقوياء، أبرزهم ديماركو وأحمد عبداللطيف.