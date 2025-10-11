الأحد 12 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شباب الأهلي والشارقة جاهزان لـ «سوبر غرب آسيا للسلة»

شباب الأهلي والشارقة جاهزان لـ «سوبر غرب آسيا للسلة»
11 أكتوبر 2025 16:00

 
علي معالي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
الإمارات: سيادة القانون أساس السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي
إنجازات عالمية لصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية


يستعد شباب الأهلي والشارقة للمشاركة في «دوري سوبر غرب آسيا»، ويخوض «الفرسان» البطولة للمرة الرابعة، ضمن المجموعة الأولى مع اتحاد جدة السعودي والمحرق البحريني وكاظمة الكويتي، ويلعب «الملك» في المجموعة الثانية مع العلا السعودي والعربي القطري والكويت الكويتي، ويدشّن شباب الأهلي مشواره بلقاء اتحاد جدة يوم الاثنين في دبي، والشارقة مع العلا السعودي يوم الثلاثاء المقبل.
وبفضل تتويج شباب الأهلي بلقب النسخة الماضية، حصلت الإمارات على مقعدين في البطولة الحالية، لتكون المرة الأولى التي يمثل فيها فريقان الدولة في النهائيات.
ويضم «الفرسان» عدداً كبيراً من النجوم، يتقدمهم قيس عمر الذي أسهم بدور فعّال في ظهور الفريق بمستوى رائع، وحامد لطيف وطلال النعيمي وحسان بوي، والأميركي ديشوندر واشنطن أحد العناصر المتميزة في رحلة الدفاع عن اللقب، بعد أن لعب دوراً أساسياً في التتويج باللقب الأخير، وكان أحد أفضل لاعبي دوري الخليج العربي موسم 2024-2025، وبلغت معدلاته 21.4 نقطة، و8.3 متابعة، و5.8 تمريرة حاسمة، واستمر في تقديم الأداء القوي أيضاً في دوري أبطال آسيا 2025، حيث ساعد الفريق في الوصول إلى نصف النهائي، وحصد لقب أفضل هداف في هذا الدور برصيد 34.3 نقطة.
وفي المقابل، فإن «الملك» يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين الأقوياء، أبرزهم ديماركو وأحمد عبداللطيف.

الإمارات
كرة السلة
شباب الأهلي
الشارقة
آخر الأخبار
استعدادات لقمة دولية بشأن غزة بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر (رويترز)
الأخبار العالمية
غداً.. قمة عالمية في شرم الشيخ بشأن غزة يحضرها ترامب وقادة 20 دولة
اليوم 01:23
فلسطينيون يشقون طريقهم على طول الساحل إلى الشمال صوب مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
500 ألف فلسطيني عادوا إلى مدينة غزة
اليوم 01:23
يمنيون في أحد المرافق الصحية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
5400 انتهاك حوثي ضد القطاع الصحي في اليمن
اليوم 01:23
فلسطيني يدفع دراجته الهوائية وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: 6000 شاحنة تنتظر على أبواب غزة
اليوم 01:23
رجل أمام صراف آلي في بنك فلسطين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«النقد الفلسطينية»: إعادة الخدمات المصرفية في غزة قريباً
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©