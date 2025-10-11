ثروته تتجاوز مليار يورو.. رونالدو «إمبراطورية مالية» في العالم!



معتز الشامي (أبوظبي)



واصل كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، كتابة التاريخ داخل «المستطيل الأخضر» وخارجه، بعد أن أصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم تتجاوز ثروته مليار يورو، وفق تقرير نشرته صحيفة «ماركا» الإسبانية، استناداً إلى بيانات بلومبيرج، وتُقدر ثروته الحالية بـ 1.4 مليار دولار ««1.3 مليار يورو»، بفضل تجديد عقده الضخم مع النصر بقيمة تتجاوز 400 مليون دولار.

وبحسب التقرير الذي نشرته «ماركا» واستعانت فيه بأكبر رموز التسويق والاستثمار في أهم الشركات العالمية، فقد جمع رونالدو أكثر من 550 مليون دولار من الرواتب خلال مسيرته الكروية الممتدة منذ عام 2002، إضافة إلى 175 مليون دولار من عقود الرعاية مع شركات مثل نايكي، أرماني، وكاسترول.

ولم يكتف «الدون» بعائدات كرة القدم، بل استثمر سمعته العالمية في تأسيس مشاريع في مجالات الأزياء، الفنادق، العقارات، المشروبات، والسياحة، ويمتلك سلسلة فنادق CR7 في أوروبا وآسيا وأميركا اللاتينية، إلى جانب علامة CR7 للأزياء والعطور والأحذية، واستثمارات في الشركات، إضافة إلى مساهمات في مجموعات إعلامية برتغالية، كما دخل حديثاً عالم السينما بتأسيس استوديو أفلام مستقل بالشراكة مع المخرج البريطاني ماثيو فون، صاحب أعمال شهيرة.

رونالدو هو أكثر شخصية متابعة في العالم على إنستجرام بعدد يفوق 665 مليون متابع، متفوقاً على ميسي وسيلينا جوميز وذا روك، كما يملك قناة على يوتيوب تضم أكثر من 77 مليون مشترك، وبث مؤخراً نهائي بطولة Premier Padel P1 في الرياض إلى أكثر من 130 دولة.

ويقول خواكيم لو بريتي، المدير العام لشركة تسويق عالمية: «رونالدو ليس مجرد لاعب، بل علامة تجارية عالمية متكاملة، تجمع بين الأداء الرياضي الفائق والتأثير الإعلامي والقدرة على توليد أرباح تتجاوز رواتب الملاعب».

ووفقاً لمعهد IPAM البرتغالي للإدارة والتسويق، بلغت قيمة العلامة التجارية CR7 نحو 850 مليون يورو في عام 2025، وتُدر سنوياً أكثر من 22 مليون خبر إعلامي، و187 مليون عملية بحث على جوجل.

يحصل رونالدو حالياً على 200 مليون يورو سنوياً من النصر، إلى جانب 150 مليون يورو أخرى من الإعلانات، ويرى تياجو فريتاس، مدير العمليات في شركة تسويق كبرى، أن «كريستيانو خارج الملعب هو ما كانه بيليه داخله، رمز عالمي يتجاوز المقارنات».

رونالدو لم يعد مجرد لاعب أسطوري، بل أصبح إمبراطورية اقتصادية عابرة للحدود، تمثل ذروة الدمج بين الرياضة، والأعمال، والإعلام، والجاذبية الجماهيرية»، بهذه الأرقام، يؤكد كريستيانو رونالدو أنه ليس فقط أحد أفضل من لمس الكرة، بل أيضاً أفضل من حوّلها إلى إمبراطورية مالية عالمية.